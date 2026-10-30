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30 de octubre de 2026

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DEL PIANISTA PABLO BENDERSKY

​Las entradas gratuitas se distribuirán este viernes 30 de octubre y el lunes 2 de noviembre. La presentación combinará obras clásicas, música contemporánea y populares melodías angloamericanas.

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La Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Fundación Municipal de Cultura, anunció el retiro de invitaciones para el concierto del pianista chileno Pablo Bendersky, programado para el martes 3 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Teatro Municipal José Bohr. El espectáculo forma parte de la Cartelera Cultural 2026 y corresponde al cuarto concierto de piano de la temporada. 

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el desarrollo de esta cartelera, impulsada tras la incorporación del nuevo piano del recinto municipal, instrumento que ha permitido recibir a destacados intérpretes nacionales e internacionales. "Hemos tenido una gran agenda cultural durante 2026 y, dentro de ella, una cartelera de piano muy importante. Este es nuestro cuarto concierto y estamos muy contentos de traer a Pablo Bendersky, un pianista joven, formado en la Universidad Católica, que se ha presentado en distintos escenarios del mundo", señaló.

La autoridad comunal explicó que la presentación ofrecerá una propuesta musical diversa, que combinará piezas clásicas con composiciones modernas y música popular. "Es un concierto que mezcla distintos estilos y que busca refrescar a nuestra audiencia. Esperamos, como siempre, tener un Teatro Municipal lleno y seguir posicionando a Punta Arenas como una ciudad vinculada al piano y la música", agregó Radonich.

Las invitaciones podrán retirarse de manera gratuita este viernes 30 de octubre, en dos puntos: en Unimarc sur, entre las 15:00 y las 17:00 horas, y en las boleterías del Teatro Municipal José Bohr, entre las 15:00 y las 19:00 horas. Quienes no alcancen a obtenerlas ese día podrán hacerlo el lunes 2 de noviembre, exclusivamente en el Teatro Municipal, entre las 15:00 y las 19:00 horas.

Pablo Bendersky es concertista de piano y productor musical, egresado del Conservatorio de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su trayectoria se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales, con un repertorio que abarca desde obras de Chopin y Debussy hasta tangos, homenajes a bandas angloamericanas y música de cine.

Oscar Carrión, coordinador de la Fundación Municipal de Cultura, destacó que el programa busca ampliar la experiencia musical del público. "Es un repertorio muy diverso, por una parte tiene elementos clásicos y, por otra, música contemporánea, anglo y popular. Esto permitirá acercar el concierto a toda la comunidad y diversificar la propuesta, más allá del repertorio clásico que ha caracterizado principalmente esta temporada", indicó.

Carrión también invitó a participar en una mediación artística gratuita y abierta a todo público, que se realizará el mismo martes 3 de noviembre, a las 15:00 horas, en el Teatro Municipal. La actividad permitirá conocer más sobre el piano y acercarse a este instrumento antes del concierto programado para la tarde.

Desde la administración comunal reiteraron la invitación a la comunidad a retirar sus entradas con anticipación y asistir a esta nueva presentación de la Cartelera Cultural 2026, que busca acercar los espectáculos musicales de distintos estilos a toda la comunidad. 



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