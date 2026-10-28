El CENTRO DE NEGOCIOS SERCOTEC PUNTA ARENAS REALIZARÁ LA FERIA GASTRONÓMICA 2026 CON MÁS DE 20 EXPOSITORES Y LA PARTICIPACIÓN DEL CHEF MIKEL ZULUETA

Los días 29, 30 y 31 de octubre, en ZonAustral de Punta Arenas será el punto de encuentro de la 1era edición de la Feria Gastronómica del Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas 2026, una actividad que reunirá a más de 20 expositores y contará con la participación especial del reconocido chef Mikel Zulueta, en el marco de una propuesta orientada a impulsar el emprendimiento y poner en valor la oferta gastronómica regional.



La iniciativa busca generar un espacio de encuentro entre emprendedores, empresas y público general, favoreciendo la comercialización de productos, la difusión de servicios y la creación de nuevas oportunidades de vinculación comercial.

Durante las tres jornadas, los asistentes podrán conocer distintas propuestas gastronómicas, descubrir productos locales y acercarse al trabajo de emprendedores que contribuyen al desarrollo económico y turístico de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena además de la participación del staff de chef de Inacap y también del prestigioso restaurante La Marmita, todos ellos mostrando sus especialidades culinarias en vivo.



Palabras de la directora regional



Por su parte, la directora regional Sabrina Garay Miranda, expreso “Sin duda estos tres días de feria son tres días de fiesta, donde emprendedores Magallánicos se unen en una vitrina comercial de gran importancia, dando a conocer materias primas regionales y las preparaciones que se pueden hacer con ella. El presidente José Antonio Kast ha sido enfático en señalar que el empleo es una de las prioridades de este gobierno, por lo que nos alegra entregar este espacio que genera un plus a los emprendedores quienes son los que también generan trabajo en la comunidad.”





MIKEL ZULUETA: UN INVITADO DESTACADO



Uno de los principales atractivos de esta edición será la participación del chef Mikel Zulueta, quien llegará con su propuesta gastronómica De Cucharas, aportando su experiencia y pasión por la cocina a una actividad que busca acercar la gastronomía a la comunidad.



Su presencia permitirá enriquecer la programación de la feria y ofrecer un atractivo adicional para quienes visiten Zona Franca durante estos tres días.



UNA VITRINA PARA LOS EMPRENDEDORES REGIONALES



La Feria Gastronómica del Centro de Negocios Sercotec de Punta Arenas 2026 se presenta como una oportunidad para visibilizar el trabajo de las micro y pequeñas empresas, fortalecer sus redes de contacto y generar nuevas posibilidades de negocio.



Más allá de la exhibición de productos, este tipo de encuentros busca facilitar la conexión entre emprendedores y consumidores, promoviendo el conocimiento de nuevas alternativas, el desarrollo de relaciones comerciales y el apoyo a la economía local.



La participación de más de 20 expositores permitirá reunir distintas iniciativas y propuestas, reflejando la creatividad, el esfuerzo y el compromiso de quienes impulsan sus negocios en la región.



Para el Centro de Negocios de Punta Arenas, trabajar en relevar este tipo de vitrinas vinculando a los emprendedores con destacados chefs de reconocimiento nacional y regional permite extender su visión respecto a sus preparaciones y enaltecer los productos con sello regional. (Indica Mery Ruiz Jefa del Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas)



TRES DÍAS PARA DISFRUTAR, CONOCER Y APOYAR EL EMPRENDIMIENTO



La invitación es a visitar ZonAustral de Punta Arenas los días 29, 30 y 31 de octubre de 10:30 a 20:00, para conocer a los expositores y disfrutar de una actividad que busca reunir gastronomía, emprendimiento y desarrollo regional en un mismo espacio.



La Feria Gastronómica del Centro de Negocios Sercotec Punta Arenas 2026 aspira a convertirse en una instancia de encuentro para la comunidad y en una vitrina para quienes, a través de sus productos y servicios, contribuyen al crecimiento de Magallanes.



Feria Gastronómica del Centro de Negocios Punta Arenas 2026: una oportunidad para descubrir nuevos sabores, conocer a nuestros emprendedores y apoyar el talento regional.







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