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27 de octubre de 2026

PREFECTO INSPECTOR PABLO KLENNER ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

La nueva autoridad policial cuenta con más de 30 años de servicio en la institución y anteriormente se desempeñaba como Jefe Nacional de Educación y Doctrina, en Santiago.

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Este martes, el Prefecto Inspector Pablo Klenner Cárdenas asumió como jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, sucediendo en el cargo al Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, quien de acuerdo a la conformación del Alto Mando 2027 de la Policía de Investigaciones de Chile, se desempeñará como Director del Centro Integrado de Coordinación Policial en Santiago.

La ceremonia se realizó en el auditorio del complejo policial de la PDI en Punta Arenas y contó con la presencia de autoridades regionales, civiles y militares; jefes de unidades y personal institucional. El acto administrativo fue encabezado por la Jefa de la Inspectoría General, Prefecta General Catalina Barría Becerra, quien actuó como interventora.

La nueva autoridad policial cuenta con más de 30 años de servicio en la institución y anteriormente se desempeñaba como Jefe Nacional de Educación y Doctrina, en Santiago.

En la oportunidad, el Prefecto Inspector Pablo Klenner Cárdenas se refirió a los principales desafíos que enfrentará durante su gestión, destacando el fortalecimiento del trabajo investigativo y la coordinación interinstitucional para abordar los fenómenos delictuales de la región.

“Nuestra máxima prioridad y razón de ser es entregar seguridad y tranquilidad a la ciudadanía. Para cumplir con esta alta demanda social, bajo mi gestión consolidaremos un trabajo colaborativo, fluido y de estricta sintonía con el Ministerio Público, fortaleciendo además la labor interagencial con todos los actores que integran el ecosistema de seguridad pública y ciudadana en la región”, señaló el nuevo jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena.


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