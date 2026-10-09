9 de octubre de 2026
PDI DETUVO A UN HOMBRE POR TRÁFICO DE DROGAS E INCAUTÓ MÁS DE 1,6 KILOS DE RESINA DE CANNABIS EN PUNTA ARENAS
El imputado fue formalizado este jueves y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía.
Detectives de la Brigada Antinarcóticos (BRIANT) Punta Arenas, en coordinación con el Ministerio Público, incautaron 1 kilo 620 gramos de resina de cannabis, distribuida en 100 contenedores.
Como resultado del procedimiento policial, fue detenido un hombre adulto de nacionalidad chilena, sin antecedentes policiales, por el delito de tráfico ilícito de drogas. El imputado fue formalizado este jueves y quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, solicitada por la Fiscalía.
Al respecto, el Subprefecto Alfonso Salazar, jefe de la BRIANT Punta Arenas, señaló que “se logró la detención del imputado, quien se estaba dedicando activamente a la venta de cannabis en la región de Magallanes, la que distribuía y comercializaba mediante distintas modalidades. En el procedimiento se incautó resina de cannabis altamente concentrada, cuyo avalúo asciende a dos millones y medio de pesos”.
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Según cuentan fuentes de Inteligencia que conocieron de cerca los reportes, se sospecha que pueda ocurrir un incidente justamente con la salida del primer buque: el Danstar, una nave de 72 metros de eslora, de bandera chilena y perteneciente a la firma nacional, Easter Island Naviera.
Según cuentan fuentes de Inteligencia que conocieron de cerca los reportes, se sospecha que pueda ocurrir un incidente justamente con la salida del primer buque: el Danstar, una nave de 72 metros de eslora, de bandera chilena y perteneciente a la firma nacional, Easter Island Naviera.