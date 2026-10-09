MÚSICA EN VIVO, FERIAS Y CIENCIA: ASÍ SE VIVE OCTUBRE EN ZONAUSTRAL

Una semana que combina bienestar, música, emprendimiento y ciencia se vivirá en Zonaustral.

Las actividades comienzan este jueves con una jornada del COSAM Miraflores, a las 10:00 horas en el Hall Central, enfocada en la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental, con información sobre redes y alternativas de apoyo disponibles para la comunidad. A la misma hora, en los locales 217-218, habrá una clase de yoga para personas mayores, orientada al bienestar físico y emocional. La jornada es parte de la programación por el Mes del Buen Trato a las Personas Mayores, que durante octubre busca promover su autocuidado, participación y calidad de vida.

Luego, el viernes 9, Mercado Zonaustral volverá a tener música con una nueva jornada de Mercado DJ Sessions, que durante octubre se realiza cada viernes como parte de la celebración de su primer aniversario. Esta semana será el turno de DJ Deuz, acompañado de descuentos y degustaciones de los emprendedores del Mercado.

Pero la música no será la única protagonista de este fin de semana. Hasta este sábado 10 de octubre, la Sala Zonaustral recibirá la Feria de Primavera de Búho Producciones, con más de 25 emprendedores de distintos rubros.

Y el domingo llegará una propuesta diferente, siendo la Sala Zonaustral escenario del Festival de Ciencia y Tecnología 2026 "Preguntar nos mueve", una actividad gratuita y abierta a la comunidad organizada por la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación junto a instituciones generadoras de conocimiento de la región.

Más de 20 mil cupones ya participan en el Gran Sorteo a lo Grande

Continúa el Gran Sorteo a lo Grande, que ya suma más de 20.000 cupones ingresados. La campaña se extenderá hasta el 27 de diciembre y contempla cuatro vehículos 0 km: dos Suzuki Celerio 2027 y dos Changan X7 Plus Luxury MT 2027. Además, cada domingo se sortean dos Gift Cards de $100.000, mientras que los vehículos serán sorteados presencialmente al cierre de la campaña.

Para participar, se debe presentar una boleta de la semana por compras superiores a $10.000 realizadas en Zona Franca y canjear el cupón en el stand habilitado en el Hall Central.