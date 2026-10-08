PRISMA AUSTRAL DESTACA POTENCIAL DEL ESTRECHO DE MAGALLANES PARA ATRAER PESCA, GRANELEROS Y SERVICIOS MARÍTIMOS

Durante su participación esta mañana en el programa Pesca y acuicultura en Magallanes, de Polar Comunicaciones, el director de Fundación Prisma Austral, Marcelo Agüero Faridoni, abordó las oportunidades económicas y productivas que, a su juicio, ofrece actualmente el Estrecho de Magallanes, poniendo especial énfasis en el desarrollo portuario, la actividad pesquera, la salmonicultura y los servicios asociados al creciente tránsito marítimo por el corredor bioceánico. Agüero sostuvo que las recientes repercusiones internacionales en torno al Estrecho contribuyeron a reposicionar estratégicamente a la zona. “Los comentarios de las autoridades argentinas crearon un efecto increíblemente positivo al posicionamiento internacional del Estrecho de Magallanes”, afirmó, agregando que este escenario permitió volver a poner en valor el potencial comercial de la región.

El director de Prisma Austral planteó que Magallanes dispone actualmente de infraestructura y activos que podrían comenzar a utilizarse sin esperar la concreción de grandes proyectos futuros. En ese sentido, mencionó los muelles EPA y Prat, el sector de Tres Puentes y otros puntos portuarios de la región. “Nosotros hoy día tenemos una serie de activos que debemos capitalizar. Y proyectos futuros que, como se dice, son futuros. En este minuto tenemos un muelle EPA, tenemos un muelle Prat, tenemos una zona que no se está utilizando correctamente por distribución en el arco de Punta Arenosa, Tres Puentes, que tiene que ser un activo que está ahí”, señaló. A su juicio, el crecimiento del tráfico marítimo abre oportunidades para servicios de abastecimiento, frigoríficos, combustible, avituallamiento y cambios de tripulación, entre otros.

Agüero también se refirió al aumento del tránsito de determinadas embarcaciones por el Estrecho de Magallanes, explicando que parte de este fenómeno está relacionado con las dimensiones de grandes buques que ya no pueden utilizar de manera eficiente el Canal de Panamá. “Magallanes tiene en el corredor puertos naturales de gran calado, o sea, tenemos 20 metros de calado naturales y esos son los que necesitan este tipo de embarcaciones para poder cargar full carga”, sostuvo. En esa línea, explicó que la Fundación ha desarrollado un trabajo de recopilación de información y diálogo con operadores y mercados internacionales para identificar qué tipos de naves podrían requerir servicios en la región. “Tenemos muchas oportunidades de capitalizar esto en el corto plazo”, aseguró.

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue la necesidad de acelerar las decisiones relacionadas con infraestructura portuaria y logística. El director de Prisma Austral advirtió que la capacidad actual de Punta Arenas y de la región debe adecuarse a las nuevas oportunidades comerciales, aunque planteó que no necesariamente todos los requerimientos deben resolverse mediante un único puerto multipropósito. “Los puertos tienen que ser específicos. No puedes tener un multipuerto, por lo menos Magallanes”, sostuvo, argumentando que las características geográficas y de calado de la región permiten desarrollar distintas alternativas especializadas según el tipo de embarcación y carga.

En materia pesquera, Agüero destacó especialmente el potencial asociado a las flotas de pesca de mar distante y a las embarcaciones vinculadas a la captura de krill, señalando que existe un mercado internacional que podría demandar servicios en Magallanes. Según explicó, esto permitiría generar un tejido de actividades que incluya almacenamiento en frío, reparaciones, abastecimiento y otros servicios. “No necesitamos, hay que hacer, por supuesto, las inversiones que están programadas dentro del ciclo, pero ya podemos empezar a activar”, afirmó.

Otro de los planteamientos expuestos durante la conversación fue la utilización de instrumentos tributarios para facilitar la instalación de nuevas actividades económicas. Agüero puso especial énfasis en los denominados recintos francos remotos, diferenciándolos del actual recinto amurallado de Zona Franca. Según explicó, este mecanismo podría utilizarse en sectores estratégicos de la región, incluyendo instalaciones portuarias y frigoríficas, con el objetivo de facilitar operaciones asociadas a la pesca de mar distante y a la salmonicultura. “EPA tiene que ser un recinto Franco remoto, el frigorífico Mascato, el que está en Tres Puentes debe ser un recinto Franco remoto para poder recoger las cargas frías de la pesca de mar distante y empezar a activar este núcleo comercial de Tres Puentes”, planteó.

Respecto de la salmonicultura, el director de Prisma Austral sostuvo que el debate no debería concentrarse únicamente en aumentar el número de centros de cultivo, sino también en generar condiciones para que una mayor proporción de la cadena productiva pueda instalarse en Magallanes. En particular, mencionó la posibilidad de desarrollar plantas industriales y de alimento para salmones. “Los centros de cultivo generan trabajo, por supuesto, pero los que más generan trabajo son las plantas”, afirmó. A su juicio, avanzar en esta dirección permitiría aumentar el impacto económico de la actividad en la región y generar empleos asociados a procesos industriales.

Finalmente, Agüero llamó a pasar desde los diagnósticos y anuncios hacia propuestas concretas y decisiones administrativas que permitan aprovechar los activos existentes. “Alguna vez hice un comentario de que si seguimos participando de mesas y mesas y mesas vamos a sacar puros carpinteros de Magallanes. Y nada más, expertos en carpintería, pero no hemos concretado nada”, señaló. En esa línea, insistió en que la región cuenta con ventajas naturales y una ubicación estratégica que pueden ser aprovechadas en distintos mercados marítimos, desde la pesca y los graneleros hasta los hidrocarburos y otros tipos de transporte internacional.





​

