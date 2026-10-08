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8 de octubre de 2026

DIRIGENTES DE PUERTO WILLIAMS ALERTAN POR DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS BÁSICOS ANTE CRECIMIENTO DE LA COMUNA

Buenos días región

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Representantes de distintas organizaciones sociales de Puerto Williams llegaron esta mañana hasta los estudios de Polar Comunicaciones para participar en el programa “Buenos Días Región”, instancia en la que abordaron las principales necesidades y desafíos que enfrenta la comunidad de la Provincia Antártica, especialmente frente al crecimiento turístico y económico que ha experimentado la comuna durante los últimos años.

Cecilia Mansilla, presidenta de la Junta de Vecinos; Dominic Triviño, presidenta de la Fundación Inclusiva Te Apoyo; Rosa Obando Valenzuela, presidenta de la Fundación Mamás Salud Cabo de Hornos; y Román Becerra Huenchul, presidente de Fenats Puerto Williams, explicaron que seis organizaciones llevan cerca de dos años trabajando coordinadamente para abordar problemáticas comunes relacionadas con salud, educación, conectividad, transporte, agua, seguridad e infraestructura. La articulación busca establecer una agenda conjunta y generar gestiones ante autoridades comunales, regionales y nacionales.

Uno de los principales ejes de la visita a Punta Arenas fue la situación de salud. Los dirigentes realizaron un recorrido por el Hospital Clínico y sostuvieron una extensa reunión con su director, Ricardo Contreras, además de visitar la Casa de Acogida y abordar aspectos relacionados con el centro de rehabilitación. Durante estas gestiones recibieron información sobre avances para la incorporación de un escáner y la ampliación del Hospital Comunitario de Puerto Williams, junto con la posibilidad de fortalecer su capacidad médica y resolutiva.

Desde las organizaciones también se destacó la complejidad que representa para los habitantes de Puerto Williams trasladarse hasta Punta Arenas para recibir atención médica. Las condiciones climáticas pueden afectar la conectividad aérea y los desplazamientos marítimos implican largos tiempos de viaje, situación que se suma al elevado costo de vida y de los traslados. En este contexto, Fenats ha participado en gestiones a nivel nacional para visibilizar las condiciones particulares en que deben acceder a servicios de salud quienes viven en la comuna más austral del país.

Otro de los principales puntos abordados fue la infraestructura y los servicios básicos. Las organizaciones manifestaron preocupación por la capacidad de los sistemas de agua potable, alcantarillado y electricidad para responder al crecimiento que está experimentando Puerto Williams. El aumento de construcciones, la llegada de nuevos proyectos y el incremento de la actividad turística generan, a juicio de los dirigentes, la necesidad de modernizar las instalaciones existentes y anticiparse a una mayor demanda.

La conectividad y los proyectos de infraestructura también formaron parte de la conversación. Si bien las organizaciones valoran iniciativas como la ruta Vicuña-Yendegaia y el muelle multipropósito, plantearon que el desarrollo de estas obras debe avanzar paralelamente con soluciones para las necesidades cotidianas de la población, entre ellas agua potable, alcantarillado, electricidad, telecomunicaciones, transporte y caminos.

En materia de educación, la Fundación Inclusiva Te Apoyo expuso además las dificultades que enfrentan niños y jóvenes neurodivergentes, junto con problemáticas relacionadas con la falta de profesores y de reemplazos ante licencias médicas. Las organizaciones señalaron que estas situaciones afectan directamente la continuidad de los procesos educativos y requieren respuestas permanentes.

La seguridad y el resguardo territorial también fueron incluidos dentro de las preocupaciones planteadas por los dirigentes. El crecimiento de la actividad económica y turística, junto con la llegada de nuevos proyectos, genera la necesidad de fortalecer la presencia de servicios públicos y organismos de seguridad, además de contar con una adecuada evaluación de las iniciativas que puedan generar impactos en el territorio.

Los representantes sociales valoraron los avances obtenidos mediante el trabajo conjunto y las reuniones sostenidas con autoridades locales y regionales, destacando también la disposición del alcalde de Cabo de Hornos, Patricio Fernández, para apoyar diversas gestiones. Como parte de la agenda futura, las organizaciones proyectan trasladar sus planteamientos hasta Santiago y buscar reuniones con autoridades del Gobierno central.


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