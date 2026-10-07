CON REPRESENTANTES DE MAGALLANES: ESTOS SON LOS 100 LÍDERES MAYORES 2026

​Con la llegada de octubre, el mes de las personas mayores, se dieron a conocer los resultados de 100 Líderes Mayores 2026, iniciativa que organiza Fundación Conecta Mayor UC, El Mercurio y la Pontificia Universidad Católica de Chile por sexto año consecutivo, reconociendo a personas de 75 años y más que contribuyen al desarrollo del país desde distintas áreas.



Chile está lleno de personas mayores que lideran, crean, emprenden y transforman sus comunidades. Esa es una de las principales conclusiones que deja esta edición, en la que se recibieron 4.448 postulaciones -desde las comunas de Arica hasta Cabo de Hornos- durante las tres semanas de convocatoria, superando ampliamente los resultados de años anteriores.



“Cada vez más personas comprenden que visibilizar y reconocer a los mayores ya no es un gesto simbólico, sino una necesidad país”, señala Sofía Rivas Rufin, directora ejecutiva de Fundación Conecta Mayor UC. A su juicio, las postulaciones reflejan “que un grupo mayoritario de personas de 75 años y más está activo y aportando a sus comunidades, y revela algo más profundo, un cambio de mirada”.



Tres reconocidos en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena



En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena hay tres representantes dentro del listado:



●Faride Zerán Chelech: 76 años. Premio Nacional de Periodismo 2007, investigadora y autora de múltiples libros, ha formado a generaciones de periodistas. Es profesora titular de la Universidad de Chile, donde fue vicerrectora (2014-2022) y fundó el Instituto (hoy Facultad) de Comunicación e Imagen. Por su labor académica fue condecorada con la Medalla Amanda Labarca. Fue la primera mujer en recibir la Medalla Rector Juvenal Hernández en Artes, Letras y Humanidades. Fundadora y directora de la revista Rocinante, fue periodista en Análisis, La Época y El show de los libros. También integró el directorio de TVN y presidió el CNTV.



●Mario Isidro Moreno: 87 años. Escritor, investigador y músico folclorista colchagüino y magallánico de adopción, ha dedicado su vida a rescatar, investigar y difundir el patrimonio popular. Autor de una treintena de obras, es Ciudadano Ilustre de la Región de Magallanes donde también recibió el galardón al Patrimonio Regional. Junto a una serie de reconocimientos en el extranjero, suma el Premio Nacional Bicentenario y el Premio Oreste Plath de la Academia Chilena de la Lengua. Este 2026 publicó “Diccionario ilustrado de palabras y expresiones magallánicas”, nuevo aporte a la preservación de la identidad y memoria de la región.



●Tomás Moulian Emparanza: 87 años. Sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015. Ha dedicado su vida a la reflexión crítica sobre la historia y el presente del país. Autor de obras fundamentales como “Chile actual: anatomía de un mito", ha sido un referente en el análisis del modelo político y social chileno. Su trayectoria, marcada por la docencia, la investigación y la participación política, lo consolida como una voz lúcida y comprometida con la justicia social, la memoria y la democracia. Hoy, comparte su pensamiento y enseñanzas en Punta Arenas, inspirando a nuevas generaciones.



Historias que inspiran en todo Chile



Las candidaturas fueron presentadas en cinco categorías: Ciencias y Humanidades; Cultura y Artes; Economía y Oficios Tradicionales; Labor Comunitaria y Política; y Vida Saludable y Deportes. En conjunto, dan cuenta de la diversidad de ámbitos desde los cuales las personas mayores contribuyen a la sociedad.



La evaluación estuvo a cargo de un jurado encabezado por el rector de la UC, Juan Carlos de la Llera, e integrado por representantes de empresas auspiciadoras, medios de comunicación y organizaciones colaboradoras, además de líderes reconocidos en ediciones anteriores.



Entre quienes participaron del proceso se encuentran la exrectora Rosa Devés; el cantante y animador Marcelo Hernández, de Cachureos; la dirigenta del transporte Myriam Tamayo; la psiquiatra y exparlamentaria Fanny Pollarolo; y el exfutbolista Carlos Caszely.



También formaron parte del comité evaluador referentes de distintos ámbitos, como Cecilia Morel, Jeannette Jara, el empresario Roberto Angelini y los creadores de contenido Amanda Zurob (@aamandiz) y Francisco Ackermann (@francisco.ackermann).



Para el rector de la UC, las historias recibidas “nos conmovieron e inspiraron profundamente. Como universidad estamos convencidos que tenemos un rol estratégico para relevar el rol de las personas mayores para construir juntos una sociedad más inclusiva con todas las generaciones, y estos testimonios vienen a reafirmar que no estamos equivocados”.



“El envejecimiento activo debe tener un lugar prioritario tanto en las políticas públicas como en las organizaciones y en la Academia, y así lo hemos priorizado en nuestro Plan Estratégico UC 2026-2030”, agrega De la Llera.



Una iniciativa para transformar la mirada sobre la vejez



La iniciativa cuenta con el respaldo de empresas, instituciones y medios de comunicación que buscan contribuir a una transformación cultural y cuestionar los prejuicios asociados a la edad. Este año hicieron posible esta edición Caja Los Héroes, UC CHRISTUS, BancoEstado, ILC, la Asociación de AFP y Confuturo, con la colaboración como media partners de Megamedia, Radio Cooperativa, Emol, JCDecaux y Metro de Santiago y el apoyo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la Sociedad de Geriatría y Gerontología de Chile y la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), además de PubliTV y la agencia La Familia.



En un país que vive un acelerado proceso de envejecimiento demográfico, reconocer estas trayectorias permite ampliar la conversación sobre la vejez: no solo desde los desafíos que plantea, sino también desde las capacidades, la experiencia y las contribuciones de quienes siguen participando activamente en la sociedad.



Carlos Schaerer, director de El Mercurio, destacó que “el poder contar con un grupo tan destacado de referentes mayores de 75 años, que están plenamente vigentes y aportando a nuestro país desde tan diferentes áreas, es un activo estratégico para Chile. Como medio de comunicación, seguimos con interés las nuevas temáticas y el diálogo que se da en un país donde, por primera vez, conviven tantas generaciones en un mismo momento histórico”.



¿Cuándo se realizará la ceremonia de 100 Líderes Mayores 2026?



La ceremonia de reconocimiento de 100 Líderes Mayores 2026 se transmitirá a través de EMOL TV el martes 3 de noviembre, a las 11:00 horas.



Para conocer más sobre la iniciativa y las historias de las personas reconocidas, visita www.lideresmayores.cl.

Estas son las personas mayores de 75 años que fueron seleccionadas como 100 Líderes Mayores 2026:



●Alberto Collados Baines, arquitecto y escritor.

●Albina Pereira Pozo, matrona, autora y cuentacuentos.

●Alcides Fuentes Silva, empresario de transportes.

●Alfonso Rapu Haoa, profesor y primer alcalde de Rapa Nui.

●Alicia Lira Matus, Premio Nacional de Derechos Humanos 2026.

●Ana María Arias Gabarain, tenista senior.

●Andrés Zaldívar Larraín, abogado y político.

●Ascencio de la Cruz Maldonado Guerra, profesor.

●Bernardita Egaña Baraona, creadora de Fundación San José para la Adopción.

●Clarisa Hardy Raskovan, psicóloga, antropóloga y ex ministra.

●Coca Rudolphy Romaní, actriz, directora y gestora cultural.

●Cristián Castillo Echeverría, Premio Nacional de Arquitectura 2024.

●David Rolando Reyes Farías, el cartero más longevo de Chile.

●Eduardo Aninat Ureta, economista y exministro.

●Eduardo Gatti Benoit, cantautor.

●Eduardo Holzapfel Hoces, académico y referente en riego.

●Eduardo Vilches Prieto, artista visual y Premio Nacional de Artes Plásticas 2019.

●Edward Rabah Heresi, médico pionero en el tratamiento del dolor.

●Edward Rojas Vega, Premio Nacional de Arquitectura 2016.

●Eliana Hernández Venegas, figura televisiva, ex “MasterChef Chile”.

●Elizabeth Lira, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2017.

●Esmeralda Ramos Ramos, bibliotecaria y bordadora.

●Fanny Figueroa Valdivia, voluntaria.

●Faride Zerán Chelech, Premio Nacional de Periodismo 2007.

●Fernando Silva Vargas, abogado e historiador.

●Fernando Zegers Hochschild, médico, referente en fertilidad.

●Filomena Falaha, médica pediatra y epidemióloga.

●Gaspar Galaz Capecchiacci, escultor e historiador.

●Gastón Oyarzún Martínez, montañista.

●Gloria M. Calaf Sarrat, científica, investigadora del cáncer de mama.

●Gustavo Meza Wevar, actor y dramaturgo.

●Helia Molina, médica y exministra.

●Hernán Sandoval Orellana, médico gestor del AUGE.

●Iris Acuña Chamorro, dirigenta social.

●Iván "Profesor Rossa" Arenas, comunicador y humorista.

●Jane Crossley Hederra, orientadora familiar y autora

●Jean Benoit, ingeniero aeroespacial, fundador de Bluera.

●Jorge Coulon Larrañaga, músico fundador de Inti-Illimani.

●José Luis Del Río Goudie, empresario.

●Juan Antonio "Don Carter" Alcayaga, actor y comediante.

●Juan Eduardo Errázuriz Ossa, empresario y dirigente gremial.

●Juan Francisco Errázuriz Arnolds, principal productor del lúpulo en Chile.

●Juan Sabbagh Pisano, Premio Nacional de Arquitectura 2002.

●Juan Tapia Ñave, el alfarero más antiguo de Arica y Parinacota.

●Leonardo Véliz Díaz, exfutbolista y escritor.

●Luis Cuvertino Gómez, el gobernador regional más longevo.

●Luis Sandoval Bascur, ferretero de Collipulli.

●Luisa Inés Rivas Díaz, multicampeona de running.

●Luz Opazo Opazo, tejedora de Coyhaique.

●Magali Rivano Muñoz, bailarina.

●Magdalena Maulén Orellana, agricultora y quesera.

●Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007.

●Manuel Vargas Novoa, conocido como Mister Chile en la lucha libre.

●Marcos Simpson Rubio, grabador de billetes.

●Margarita de las Mercedes Flores, la vecina más longeva de La Reina (110 años).

●Margarita Greene Zúñiga, arquitecta y cadémica.

●María de la Luz Larraín Riesco, fundadora de la ONG De Buena Fe.

●María Elena Hotus Hotus, cantora ancestral de Rapa Nui.

●María Eugenia "Gena" Bäuerle Naves, cocinera y emprendedora.

●María Isabel Matamala Vivaldi, médica cirujana y activista feminista.

●María Soledad Larraín Heiremans, sicóloga y defensora de los derechos de la niñez, juventud y mujeres.

●Maria Verónica Illanes @yayaabuela, influencer senior.

●María Victoria Pení Swart, creadora del Centro Lector de Osorno.

●María Victoria Peralta Espinosa, educadora de párvulos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2019.

●Mario Isidro Moreno, escritor y músico folclorista.

●Marta Hevia Hoffmann, empresaria.

●Marti Palacios Caro, músico fundador de la Sonora Palacios.

●Michael Müller Salomon, periodista deportivo.

●Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de la República.

●Mirta Crovetto Mattassi, nutricionista.

●Nadeschda Mordwinkin Rudenko, ceramista.

●Nano Parra, músico folclorista.

●Nolberto Basilio Pérez Castillo, docente y educador.

●Norma Lantadilla Gurman, youtuber en “Las Recetas de Mi Madre”.

●Orietta Rodríguez Gaune, química y aviadora.

●Patricia Matte Larraín, socióloga.

●Patricia Narváez Dinamarca, geóloga pionera en la minería.

●Patricio Achurra Garfias, actor.

●Paulina Brugnoli Bailoni, artista textil

●Pedro Serazzi Ahumada, novelista y periodista.

●Prosperina Castillo Cárcamo, matrona y docente.

●Ricardo Ffrench-Davis Muñoz, economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005.

●Roberto Márquez Bugueño, músico de Illapu.

●Roberto Panichine, guardián de la cultura de Chiloé.

●Rocco Martiniello Ávila, locutor y comunicador.

●Rolando Medeiros Soux, presidente de la Fundación Arturo López Pérez (FALP).

●Ruth Luisa Sandoval Andrade, locutora de radio y profesora.

●Santiago Muzzo Benavides, médico, líder de Corporación Crecer.

●Segundo Sandoval Alarcón, ciclista y campeón senior.

●Sergio Hernández Albrecht, actor.

●Shlomit Baytelman Albala, actriz.

●Silvio Caiozzi, cineasta.

●Soledad Alvear Valenzuela, abogada y exministra.

●Sylvia González Caneo, lawentuchefe mapuche.

●Teresa Valdés Echenique, socióloga e investigadora feminista.

●Tomás Moulian Emparanza, Sociólogo, politólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015

●Verónica Abud Cabrera, profesora, líder de Fundación La Fuente.

●Victorina Gallegos Muñoz, alfarera y Tesoro Humano Vivo.

●Violeta Zmirack Morales, cofundadora de RUBÄ

●Walter Avdaloff Valencia, médico impulsor de la Liga de la Epilepsia y fundador del Instituto del Sueño.

