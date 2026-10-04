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4 de octubre de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CRITICA ANUNCIOS DE DESPIDOS DOCENTES Y ACUSA CRITERIOS ECONÓMICOS

​El presidente nacional del gremio, Mario Aguilar, cuestionó las declaraciones atribuidas al ministro de Hacienda y sostuvo que la definición de dotaciones debe considerar criterios técnico-pedagógicos.

COLEGIO DE PROFESORES

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile cuestionó los anuncios de eventuales despidos de docentes en el marco de la discusión del Presupuesto Nacional. Su presidente nacional, Mario Aguilar Arévalo, sostuvo que las decisiones sobre las dotaciones deben definirse a partir de los planes anuales de cada servicio de educación.

Según explicó el dirigente, en el caso de los municipios estos procesos se desarrollan mediante los Planes Anuales de Desarrollo de la Educación Municipal (PADEM), mientras que en los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) corresponden a los respectivos planes anuales. A su juicio, estos instrumentos deben considerar criterios técnico-pedagógicos y no solamente económicos.

Aguilar cuestionó que, antes de que estos planes sean elaborados y con participación de las comunidades educativas, se plantee una reducción de las dotaciones docentes. El presidente del gremio sostuvo que esta situación, según su interpretación, podría vulnerar la legislación vigente y hacer primar criterios económicos por sobre las necesidades pedagógicas de cada establecimiento.

Como ejemplo, mencionó establecimientos que requieren cursos con menos estudiantes debido a sus características particulares, además de escuelas rurales que naturalmente cuentan con una menor cantidad de alumnos por sala. Según el dirigente, aplicar un criterio exclusivamente económico podría afectar la forma en que se organiza la enseñanza en estos establecimientos.

Finalmente, el Colegio de Profesores anunció que evaluará distintas acciones frente a la situación, incluyendo gestiones legales y administrativas ante organismos como la Contraloría, además de eventuales movilizaciones. Aguilar calificó como grave que, según sostuvo, se esté planteando una reducción de profesionales de la educación antes de que los servicios definan sus necesidades.


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