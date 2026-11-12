MUNICIPALIDAD DE CABO DE HORNOS PROMUEVE MEDIDAS DE SEGURIDAD PARA PREVENIR ACCIDENTES EN DIENTES DE NAVARINO

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PRESIDENTE DE ANTARCTICA21 PLANTEA NECESIDAD DE GARANTÍAS ESTATALES PARA IMPULSAR GRANDES INVERSIONES PRIVADAS EN CHILE
Durante la inauguración del Magellan Discoverer, Jaime Vásquez destacó la capacidad de los empresarios regionales para desarrollar proyectos de nivel internacional y puso sobre la mesa uno de los principales desafíos para concretar inversiones de gran envergadura: el acceso al financiamiento bancario y la necesidad de contar con mecanismos de respaldo estatal.
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