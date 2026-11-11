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11 de noviembre de 2026

REGISTRO CIVIL DESTACA REDUCCIÓN EN TIEMPOS DE ENTREGA DE LA CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD: DE 60 DÍAS A MENOS DE 36 HORAS

​La modernización de procesos y el trabajo coordinado con COMPIN permiten que, tras la inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad, el documento electrónico llegue al correo del usuario en un promedio de 1,34 días.

FOTO CREDENCIAL DISCAPACIDAD REGISTRO CIVIL

El Servicio de Registro Civil e Identificación destacó los importantes avances alcanzados en la entrega de la Credencial de Discapacidad, resultado de un proceso de modernización e interoperabilidad desarrollado junto a COMPIN durante los últimos tres años.

Según los registros institucionales, un trámite que anteriormente requería entre 45 y 60 días hoy toma un promedio de solo 1,34 días (menos de 36 horas), contados desde la inscripción formal en el Registro Nacional de la Discapacidad hasta la entrega digital del documento.

Sobre este avance, la directora regional del Servicio de Registro Civil e Identificación de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, Lorena Bustamante Núñez, enfatizó que "la reducción en los tiempos de entrega refleja cómo la coordinación interinstitucional y la modernización tecnológica se traducen en beneficios concretos. Nuestro compromiso es seguir construyendo un servicio público más oportuno, accesible y cercano a las personas".

Al respecto, el seremi de Justicia y DD.HH., Cristóbal Fernández Jofré, destacó este importante avance, que permitirá reducir significativamente los tiempos de espera para la obtención de la Credencial de Discapacidad: “Se trata de una muy buena noticia para miles de magallánicos, que podrán acceder con mayor rapidez a distintos trámites, beneficios y prestaciones, fortaleciendo su inclusión. Este logro, impulsado por el Servicio de Registro Civil e Identificación en coordinación con COMPIN, demuestra que la coordinación, buena gestión y mayor eficiencia del Estado se traduce en soluciones concretas para las personas, que son el centro de nuestro trabajo y de las políticas públicas que impulsamos".

Este logro ha sido posible gracias a la implementación de una nueva plataforma en COMPIN, la automatización en el procesamiento de resoluciones y el reemplazo del envío postal tradicional por la remisión de la credencial electrónica directamente al correo registrado por el usuario.

La mejora representa una respuesta más rápida y oportuna para las personas con discapacidad y sus familias, facilitando la acreditación de su condición y reduciendo significativamente la burocracia y las esperas innecesarias para acceder a los beneficios correspondientes.

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ASTERIO ANDRADE DESTACA EL COMPROMISO DE MAGALLANES CON LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN

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