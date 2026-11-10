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10 de noviembre de 2026

REFUERZO A INFRAESTRUCTURA DEL RÍO DE LAS MINAS DE PUNTA ARENAS MARCA ÚLTIMA SESIÓN DEL CONSEJO REGIONAL

Inversión de $5.774.500.000, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

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En la última sesión plenaria del Consejo Regional se aprobaron recurso para una obra preventiva que, por preventiva, podría no percibirse tanto como otra de uso diario: se trata de la iniciativa “Construcción Obras Control Sedimentológico Río de Las Minas, Punta Arenas”, que se encuentra en ejecución y cuyo cargo al presupuesto regional implicó una inversión de $5.774.500.000, vía Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

La unidad técnica es la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Obras Públicas.

En esta etapa se están construyendo tres diques transversales; dos sistemas de enrocados de disipación de energía aguas debajo de cada dique; y rampas de acceso al lecho fluvial.

Otra iniciativa aprobada fue la concesión de uso gratuito de largo plazo, por 20 años, de 6,4 hectáreas de terrenos del Barrio Industrial de Punta Arenas, para que sigan siendo usados como corrales municipales, permitiendo así almacenar vehículos retenidos.


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