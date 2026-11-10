REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y COMUNITARIAS CONVOCARON JORNADA DE AUTOCUIDADO Y EMPODERAMIENTO FEMENINO

​Más de 30 mujeres participaron este sábado en una jornada de autocuidado y empoderamiento femenino, realizada en el gimnasio del Instituto Superior de Comercio de Punta Arenas. La actividad, convocada y organizada por mujeres representantes de organizaciones sociales, deportivas y comunitarias de la comuna, forma parte del proceso formativo del Programa Mujer, Participación Política y Social del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en Magallanes.



El programa, ejecutado en la región por la Unidad de Estudios Regionales de la Universidad de Magallanes, busca fortalecer la autonomía política y social de las mujeres. El proceso comenzó en marzo, con módulos de perspectiva de género, oratoria, comunicación y conocimiento sobre cómo se construyen las políticas públicas, y en su etapa final, las participantes se organizaron en grupos para diseñar y ejecutar proyectos colectivos en sus comunidades.



“Buscamos que las mujeres se lleven herramientas de autocuidado y sepan cómo actuar frente a las crisis. Es un granito de arena para que sientan que pueden lograr otras cosas, además de estar en la casa y cuidar a otros”, señaló Claudia Espinoza Loncomilla, presidenta de una agrupación de básquetbol femenino de Punta Arenas e integrante del grupo organizador.



La jornada comenzó con una sesión de yoga y continuó con charlas y talleres. Un kinesiólogo entregó ejercicios para realizar en casa, pensados en mujeres que por sus labores de cuidado no pueden asistir a un gimnasio. Una psicóloga guio un trabajo grupal sobre cómo enfrentar la frustración y las crisis cotidianas, y una nutricionista abordó la relación entre alimentación y emociones. La actividad contó además con stands sobre los canales de orientación y denuncia disponibles.



La directora regional (s) del SernamEG en Magallanes, Cristina Mayorga Salazar, explicó que los proyectos colectivos son la etapa final del programa, en la que las participantes aplican lo aprendido mediante acciones de participación e incidencia en sus territorios. “Felicitamos a este grupo por el compromiso con que sacó adelante su iniciativa. Eligieron el autocuidado, un tema directamente ligado a la autonomía de las mujeres, porque es una condición para participar y tomar decisiones. Además, incorporaron el enfoque de género en el diseño, con un espacio de cuidado infantil para que más mujeres pudieran asistir”, indicó.



Por su parte, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, relevó en la actividad el rol de las organizaciones de mujeres en la vida de los barrios. “Son las que convocan, las que saben quién necesita una mano y las que sostienen el trabajo comunitario día a día. Así se construye comunidad. Como Gobierno valoramos a las mujeres que se organizan y participan, porque cuando una mujer se cuida y se siente fuerte, eso también impacta a su familia y a su entorno”, afirmó.



Sobre la experiencia en el programa, Claudia Espinoza Loncomilla destacó los vínculos que se formaron entre las participantes. “Nos dimos cuenta de que todas somos presidentas o estamos a cargo de alguna agrupación, y que muchas de nuestras vivencias se parecen. Conversábamos y nos preguntábamos cómo había superado cada una sus dificultades. El tejido social que creamos entre nosotras fue muy fuerte”, relató.



Las participantes recibirán en diciembre la certificación que acredita el término de su proceso formativo. De cara a ese cierre, Yarlin Alvarado Díaz, integrante de una organización de voluntariado de Punta Arenas y del grupo organizador de la jornada, valoró lo aprendido durante el año: “Haber accedido a esta instancia es un privilegio. Me siento llena de nuevos conocimientos, que voy a poner a disposición de las mujeres de mi agrupación y de nuestra comunidad. Espero motivar a más mujeres a participar, porque estos espacios son muy necesarios para que podamos llegar a los lugares donde se toman las decisiones”.

