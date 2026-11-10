CIENCIA INTERNACIONAL BUSCA DESCIFRAR LAS CONEXIONES ENTRE PATAGONIA Y ANTÁRTICA POR MEDIO DE PLANTAS FÓSILES

A través del registro fósil vegetal es posible descubrir cómo las transformaciones geológicas y ambientales ocurridas en la Antártica hace millones de años influyeron directamente en la dinámica climática e hídrica de regiones tan distantes como el actual desierto de Atacama.





Sobre esta interacción, la investigadora Dra. Joseline Manfroi, de la Corporación para la Investigación y Avance de la Paleontología e Historia Natural de Atacama (CIAHN Atacama) menciona: "El desierto de Atacama no sería lo que es si no fuera por el contexto de la separación de la Antártica con América del Sur. Surge debido al establecimiento de la corriente de Humboldt generada por esa separación. Hay una conexión más allá de la paleontología; es una conexión de origen del ecosistema. Además, los mismos depósitos que están en la Antártica los tenemos en Magallanes y en Atacama, lo que nos permite comparar cómo la flora no solo se conectó con la Patagonia, sino cómo se desarrolló a lo largo de todo Chile".





Para abordar estos hallazgos, Manfroi realizó una visita de trabajo al Instituto Antártico Chileno (INACH) en Punta Arenas, donde se reunió con la Dra. Cristine Trevisan, investigadora del Departamento Científico del INACH, con el fin de consolidar los resultados finales del innovador proyecto de colaboración internacional "Paleofloras australes y eventos globales desde el Cretácico hasta el Eoceno: correlación entre la Patagonia chilena y la península Antártica".





Dicha investigación cobró vida gracias al financiamiento del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Brasil (CNPq/MCTI/FNDCT N° 22/2024 - Apoyo a proyectos en red con investigadores brasileños en el exterior), donde el INACH participa como institución extranjera asociada. La iniciativa destaca por su formato innovador: estuvo orientada específicamente a apoyar a investigadores brasileños radicados fuera de su país. Gracias a ese fondo, tanto Trevisan como Manfroi participaron en este proyecto uniendo capacidades logísticas y técnicas de ambos países.





"Este tipo de colaboraciones son clave. Muchas veces no contamos con ciertos laboratorios o análisis y podemos cooperar usando las capacidades del otro país. En términos logísticos pasa lo mismo: con Chile, por ejemplo, tenemos acceso a un sector de la península Antártica y Brasil llega al otro lado. Solo a través de la cooperación de ambos programas polares podemos abarcar muchas más áreas geológicas y edades distintas", menciona Trevisan.





Como parte del equipo, hay dos especialistas más en paleobotánica que trabajan en Brasil: el Dr. Marcelo Carvalho del Museo Nacional de Río de Janeiro y la Dra. Paula Sucerquia (coordinadora del proyecto) de la Universidad Federal de Pernambuco, todos enfocados en el estudio de las plantas fósiles, pero desde distintas aproximaciones técnicas. Cada integrante aportó una disciplina complementaria sobre el registro fósil vegetal: maderas fósiles (Manfroi), helechos y pteridófitas (Trevisan), hojas fósiles (Sucerquia) y palinología o estudio de esporas y polen (Carvalho).





El trabajo conjunto unificó colecciones históricas del INACH y del Programa Antártico Brasileño (PROANTAR) provenientes de las islas Marambio, James Ross y Vega, junto con registros de la Patagonia chilena. Esta integración de materiales de distintos puntos y edades geológicas permite ampliar la escala geográfica y temporal sin estudiar las áreas de forma aislada, facilitando tanto el avance en la taxonomía de grupos vegetales del Mesozoico y del Cenozoico como la reconstrucción de la historia evolutiva de la flora austral.





"Es común que los países trabajen solo con el material que ellos mismos recolectaron. Lograr unir materiales y muestras obtenidas en distintas expediciones de Brasil y Chile es algo muy pionero y difícil de lograr a nivel internacional. Nos da la oportunidad única de no quedarnos con la mirada restringida de una sola isla, sino mirar la evolución como un todo", señala Manfroi.





Desde el punto de vista científico, el principal aporte radica en generar una base comparativa robusta para evaluar afinidades botánicas, diferencias florísticas y cambios a través del tiempo. Más allá de catalogar e identificar fósiles, el proyecto cruza evidencias botánicas, oceánicas y atmosféricas para entender cómo respondieron las comunidades vegetales a la fragmentación de los continentes. A su vez, esta dinámica global permite interpretar la evolución climática de otras regiones del país (como el propio desierto de Atacama), consolidando una red binacional que compartirá colecciones y nuevas líneas de investigación en futuras campañas antárticas.





Un ciclo que llega a su fin, pero un camino que recién comienza





Aunque esta etapa del proyecto llega a su fin, las investigadoras enfatizan que el estudio paleobotánico está lejos de terminar. La cantidad de muestras obtenidas abre un abanico de preguntas aún por responder sobre los cambios ambientales y el origen de los ecosistemas actuales.





Es por esta razón que el equipo ya se encuentra buscando nuevas fuentes de financiamiento, como los concursos Fondecyt en Chile y nuevas convocatorias del PROANTAR en Brasil, con la meta de dar continuidad a esta cooperación estratégica. La proyección a futuro busca, además, incorporar y formar a jóvenes estudiantes e investigadores, fortaleciendo las capacidades científicas y consolidando lazos de cooperación en la ciencia latinoamericana.





"Este proyecto fue muy productivo, pero aún hay muchísimo por hacer. Queremos que estudiantes chilenos puedan formarse en laboratorios de Brasil en especialidades que hoy tienen poco desarrollo local, como la palinología", finaliza la Dra. Trevisan, recalcando además el valor de la integración regional: "Existe siempre una tendencia a mirar hacia Europa o Estados Unidos para publicar y cooperar, pero nosotros también tenemos una ciencia fuerte en la región y es fundamental fortalecer los lazos latinoamericanos", cierra.





El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).