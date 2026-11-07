SUBDERE TRANSFIRIÓ $278 MILLONES PARA FINANCIAR PROYECTOS LOCALES EN MAGALLANES

La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) informó que ha transferido más de $38.934 millones para financiar 243 proyectos de infraestructura local en las 16 regiones del país, en el marco del Plan Chile Despega. De ese total, la Región de Magallanes registra transferencias por $278 millones.

La iniciativa se financia mediante los programas de Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal (PMU) y Mejoramiento de Barrios (PMB), y busca impulsar obras de rápida ejecución que contribuyan a generar empleo directo y reactivar la economía en las distintas comunas.

El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, Sebastián Figueroa, destacó el impacto de estas inversiones y señaló que los proyectos permitirán transformar iniciativas pendientes en obras concretas, generando puestos de trabajo para habitantes de cada comuna. Además, indicó que durante las próximas semanas continuarán las transferencias de recursos a los municipios.

A nivel nacional, La Araucanía registra transferencias por $7.617 millones, seguida por la Región Metropolitana, con $6.482 millones, y Los Lagos, con $5.882 millones. En otras regiones, Biobío alcanza los $5.809 millones y Maule suma $3.374 millones.

Entre las iniciativas consideradas se encuentran proyectos de alumbrado público, construcción de infraestructura comunitaria y soluciones sanitarias vinculadas al agua potable rural. Según la Subdere, estas obras forman parte del concepto «Obras que dan pega», asociado a la generación de empleo mediante inversiones locales.

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