GABINETE REGIONAL Y LOCOMOCIÓN COLECTIVA DE PUNTA ARENAS SE SUMAN A LA DIFUSIÓN DE LA LÍNEA DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO *4141

El Gabinete Regional y el gremio de taxis y locomoción colectiva de Punta Arenas adhirieron a la campaña de difusión de la Línea de Prevención del Suicidio *4141, gestionada desde el Servicio de Salud Magallanes, con el propósito de fortalecer el acceso oportuno a apoyo en salud mental y promover que las personas soliciten ayuda cuando lo necesiten.



La estrategia contempla la instalación de lunetas con el número *4141 en vehículos fiscales y de transporte público y de pasajeros de la ciudad, acercando esta información a distintos barrios y territorios de Punta Arenas, participando en el hito de lanzamiento las Secretarias Regionales Ministeriales (SEREMI) de Gobierno, Transportes, Salud, Seguridad Pública, Bienes Nacionales y Deporte; además de Slep Magallanes, Servicio Nacional de Reinserción Juvenil, SENDA, CORMUPA, Hospital Clínico y el Sindicato de Taxis de Punta Arenas. La medida busca replicarse en las provincias de Última Esperanza, Tierra del Fuego y Antártica.



A nombre del Gabinete Regional, el SEREMI (S) de Gobierno, Jacques Roux, destacó la importancia de la salud mental como una prioridad para el Gobierno y reforzó el uso de esta herramienta para conversar sobre el dolor propio o el de un ser querido, con el propósito de encontrar apoyo profesional.



“Como gobierno del Presidente José Antonio Kast, una de nuestras prioridades —y lo hemos dicho incansablemente— es la salud y, dentro de eso, la salud mental. Por eso estamos difundiendo cada día más, y una de las medidas es la difusión de la Línea de Prevención del Suicidio *4141, donde las personas pueden llamar y serán atendidas por profesionales. También hemos realizado un trabajo con todas las instituciones públicas para que, como ustedes pueden ver, se instale una luneta con el número *4141, dando a conocer una de las medidas para prevenir el suicidio”, señaló la autoridad.



El SEREMI (s) Roux, agradeció además la participación del gremio de taxistas, quienes también instalarán las lunetas en sus vehículos, ampliando la circulación y visibilidad de la línea de ayuda en la ciudad.



Reforzando el objetivo de lograr una mayor difusión regional, el director (s) del Servicio de Salud, Ricardo Contreras, enfatizó que lo que se busca con las lunetas es fortalecer el conocimiento y el uso del fono *4141.



“Este espacio busca precisamente fortalecer la prevención del suicidio y también impulsar el autocuidado en salud. Queremos agradecer a quienes nos han apoyado en esta estrategia regional, a la Delegación Presidencial Regional, a las distintas SEREMI, a los servicios públicos y, de manera especial, al sindicato de taxis, que están presentes con sus vehículos y emplearán esta luneta, que permite difundir y circular por los distintos barrios de la comuna con el dispositivo *4141”, indicó.



La autoridad explicó que el objetivo es informar a la comunidad regional sobre este recurso, reducir barreras para pedir ayuda y reforzar el trabajo preventivo que desarrolla la red asistencial en los distintos territorios de Magallanes. La llamada al *4141 puede realizarla tanto la persona que requiere apoyo como alguien preocupado por su bienestar.



Desde el gremio de taxistas, José Patricio Gárnica, destacó la adhesión de la organización a la iniciativa, señalando que contribuirá a que más personas conozcan la existencia de la línea de prevención del suicidio. “La verdad es que, en lo personal, incluso yo no sabía que existía, entonces la idea de difundir el número *4141 a toda la comunidad es excelente; es una tremenda iniciativa. De hecho, nosotros mismos, de repente, somos como psicólogos, como se dice. Con este número, ahora uno puede decirle a la gente que se sube diariamente al taxi que existe, que puede llamar y contar con ellos”, expresó.



La Seremi de Salud (S), Vivian Garay, explicó: “Este número puede salvar vidas en etapas de crisis. Cualquiera puede marcar este número, un familiar, un amigo. Lo que se pretende y en lo que se está trabajando es en multiplicar y dar a conocer en la comunidad este número. Como lo dice el sindicato de taxistas, muchos de ellos tampoco conocían el *4141, por tanto, esto hay que extenderlo a la región y poder ver que cada persona, en los espacios de transporte, en la escuela, en los CESFAM, entre otros, pueda conocer este número”.



Agregó que se está trabajando en la elaboración de un plan regional de prevención del suicidio, con el apoyo del Ministerio de Salud, con el propósito de fortalecer las acciones intersectoriales y comunitarias, ampliar su alcance territorial y promover estrategias de prevención y acompañamiento.



La jefa del Departamento de Salud Mental del Servicio de Salud Magallanes, psiquiatra Dra. Tamara Ojeda, explicó que la línea *4141 es gratuita y confidencial, y cuenta con profesionales especializados en intervención en crisis disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana.



“La función es poder dar una primera respuesta a una persona que está cursando una situación crítica de angustia, de agitación, de insomnio severo, de dificultades para enfrentar el día a día, con pensamiento suicida o una persona que está necesitando ayuda y que no ha tenido la ocasión u oportunidad de poder pedir ayuda directamente en un CESFAM o en una urgencia. Y que está en su casa, enfrentando quizás una situación crítica sin saber a quién recurrir”, detalló la profesional.



La Dra. Ojeda agregó que la atención no se limita al momento de la llamada. “No es solo llamar para que en ese momento ocurra una atención que es por supuesto importante, sino que además de eso, es la posibilidad de vincularse a una atención de salud en la cual se va a poder verificar si tiene un diagnóstico, ofrecer un tratamiento y el acceso que requiere para darle continuidad a esa atención”, dijo.



Consignar que el llamado a la comunidad desde el Gabinete Regional y la Red Asistencial es claro, pedir ayuda es un acto de autocuidado y valentía. Que cada persona en Magallanes sepa que existe el *4141, un canal gratuito, confidencial y disponible todos los días, y que llamar puede ser el primer paso para recibir apoyo.



