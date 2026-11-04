ARMADA DE CHILE PRESENTÓ LA PRIMERA CARTA DE INUNDACIÓN POR TSUNAMI DEL TERRITORIO CHILENO ANTÁRTICO EN PUNTA ARENAS

​En un hito para la seguridad operacional y la gestión del riesgo en el continente blanco, la Armada de Chile —a través del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) y la Tercera Zona Naval— presentó oficialmente la primera Carta de Inundación por Tsunami (CITSU) del Territorio Chileno Antártico, correspondiente al sector "Base Bernardo O'Higgins Riquelme - Rada Covadonga".

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​La ceremonia se desarrolló en el Casino de Oficiales de la Armada en Punta Arenas y fue encabezada por el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, junto al Subdirector del SHOA, Capitán de Fragata Rodrigo Quezada.



​ Origen y modelación científica



​La elaboración de este instrumento cartográfico inédito surgió tras los eventos sísmicos registrados en el Paso Drake durante el año 2025, los cuales generaron estados de precaución en el Territorio Chileno Antártico obligando al personal de la Base O'Higgins a evacuar preventivamente hacia el Refugio Rancagua. Ante dicho escenario, la Sección de Modelación de Tsunami del SHOA asumió el desafío de determinar científicamente los niveles de riesgo frente a un tsunami de gran magnitud en la zona.



​El trabajo requirió el procesamiento de datos topográficos y batimétricos de alta resolución, sometidos a simulaciones numéricas mediante el modelo informático Tsunami HySEA. Tras evaluar más de 59 escenarios posibles, los especialistas determinaron el peor escenario proyectado: un evento sísmico de magnitud 8.5 Mw con epicentro en las Islas Shetland del Sur, cuya propagación alcanzaría la Base O'Higgins y la Rada Covadonga.

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​Al respecto, la oceanógrafa de la Sección Modelación del SHOA, Nayadet Pulgar, detalló el impacto práctico de la herramienta: "Esta carta nos indica la profundidad de inundación que puede alcanzar la zona de estudio, la altura a la que llegaría la masa de agua y determina que el tiempo de arribo de la primera ola sería de aproximadamente 20 minutos. Esto es fundamental para el personal que trabaja día a día en la Antártica, ya que les permite establecer planes de evacuación precisos y organizarse adecuadamente ante una emergencia".



​ Compromiso estratégico con la Antártica



​Por su parte, el Subdirector del SHOA, Capitán de Fragata Rodrigo Quezada, destacó que la iniciativa trasciende el valor cartográfico: "Es una contribución concreta a la protección de la vida humana y al fortalecimiento de la presencia efectiva de Chile en la Antártica. La seguridad y la presencia soberana no solo se expresan a través de bases o personal desplegado, sino también mediante nuestra capacidad de estudiar, comprender y generar conocimiento científico para tomar decisiones oportunas".



​Asimismo, el Comandante en Jefe de la Tercera Zona Naval, Contraalmirante Juan Soto Herrera, valoró la entrega a nombre de la región y la comunidad austral: "Agradecemos este minucioso esfuerzo del SHOA, que involucró una alta tecnología. Hoy recibimos este producto para ponerlo a disposición de toda la comunidad científica, civil y militar que opera en el territorio antártico, elevando los estándares de seguridad en la zona".



​La Carta de Inundación "Base Bernardo O'Higgins Riquelme" y su memoria explicativa ya se encuentran disponibles para descarga pública en los portales del SHOA y del Sistema Nacional de Alarma de Maremotos (SNAM), en formatos PDF, KMZ y Google Earth.​

