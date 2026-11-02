NATALES CONSOLIDA SU VISIÓN DE “UNA CIUDAD PARA TODOS” CON UN HISTÓRICO MES DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, DEPORTIVAS Y CULTURALES

​Puerto Natales vivió durante octubre un mes de intensa actividad, con encuentros deportivos, expresiones culturales, celebraciones religiosas y espacios de recreación que convocaron a distintos sectores de la comunidad. Una programación diversa que refleja el sentido del lema “Natales, una ciudad para todos”, concepto que, a casi dos años del inicio de la administración de la alcaldesa Ana Mayorga, se ha ido consolidando como una forma de entender y desarrollar la gestión municipal.



Más allá de la cantidad de eventos, octubre permitió visibilizar una línea de trabajo orientada a generar oportunidades de participación, respaldar las iniciativas de las organizaciones locales y poner los espacios públicos y municipales al servicio de la comunidad. Una labor que involucra a los equipos municipales, sus corporaciones, funcionarios y organizaciones sociales, cuyo trabajo conjunto permite construir una comuna más activa, participativa e inclusiva.



Uno de los ejes importantes de la programación fue el Mes de los Grandes, que durante octubre ofreció diversas alternativas de encuentro, recreación, aprendizaje y bienestar para las personas mayores de Natales. La agenda incluyó baile entretenido, jornadas de autocuidado, capacitaciones para dirigentes comunitarios, la feria Manos con Historia, tardes de yoga y cine, además de actividades intergeneracionales como Cocinando con mis Abuelos, visitas gratuitas al museo y encuentros de juegos tradicionales. La programación también contempló la Fiesta del Sombrero, una Misa de los Grandes, visitas a residencias y una velada de cierre con gala de premiación en el Gimnasio Carrera. Una iniciativa que buscó promover el envejecimiento activo, la integración social y el reconocimiento de las personas mayores como protagonistas fundamentales de nuestra comunidad.



El mundo deportivo también tuvo un importante protagonismo durante octubre. El Moto Encuentro organizado por el Club Jinetes Australes reunió a más de un centenar de motociclistas provenientes de distintas regiones del país y de Argentina, convirtiendo a Natales en punto de encuentro para los amantes de esta disciplina.



A ello se sumó una nueva versión de Las Tres Horas, tradicional competencia automovilística que se desarrolla en Puerto Natales desde 1982 y que congregó a los fanáticos del mundo tuerca. En esta edición, Gustavo Aguilar se quedó con el primer lugar, sumándose a la historia de una prueba profundamente vinculada con la identidad deportiva local.



Otro de los grandes hitos fue el 4° Open Internacional de Patinaje Artístico Iteria 2026, desarrollado entre el 30 de octubre y el 1 de noviembre en el Polideportivo Municipal. Organizado por el Club de Patinaje Artístico Iteria, el encuentro reunió a más de 170 deportistas de Chile y Argentina, posicionando nuevamente a Natales como escenario de competencias deportivas de carácter internacional.



Estas iniciativas no solo promueven la actividad física y el talento deportivo, sino que también generan espacios para las familias, impulsan el trabajo de los clubes y contribuyen a dinamizar la vida de la comuna.



Octubre también estuvo marcado por distintas expresiones religiosas y encuentros de fe que convocaron a sus comunidades en torno a sus respectivas tradiciones.



Uno de los momentos significativos se vivió en el Cerro de la Cruz, con la instalación de la Biblia de Granito, un símbolo de fe y esperanza que busca mantener viva la Palabra de Dios y dejar un testimonio para las presentes y futuras generaciones.



Estas manifestaciones forman parte de la diversidad que caracteriza a Natales y que encuentra en los espacios comunitarios oportunidades para expresarse, compartir y fortalecer sus vínculos.



El cierre del mes llegó con una de las actividades que mayor convocatoria generó entre niños, niñas, adolescentes y sus familias: “Plaza Viva de Miedo”, celebración de Halloween impulsada por la Municipalidad de Natales, a través de la Corporación Municipal de Cultura, Turismo y Patrimonio.



La Plaza de Armas volvió a convertirse en el principal punto de encuentro, esta vez con una propuesta que amplió la experiencia hacia el edificio del Espacio Cultural Natalis. Allí, un grupo de jóvenes actores locales preparó un recorrido de miedo, con una historia especialmente interpretada para la ocasión y una ambientación que transformó los espacios interiores y exteriores en una verdadera casa del terror.



La actividad convocó a miles de niños, niñas y adolescentes, quienes pudieron disfrutar de una celebración recreativa y pensada para compartir en familia. Una iniciativa que, además de ofrecer una alternativa de esparcimiento, puso en valor el talento juvenil y la capacidad de generar experiencias culturales desde la propia comunidad.



A casi dos años del inicio de la administración de la alcaldesa Ana Mayorga, las actividades desarrolladas durante octubre permiten observar una línea de trabajo que busca ir más allá de la ejecución de eventos puntuales, generar espacios donde las organizaciones, deportistas, artistas, comunidades religiosas, personas mayores, jóvenes y familias puedan encontrarse y ser parte activa de la vida comunal.



“Cuando hablamos de Natales, una ciudad para todos, hablamos precisamente de esto: de una comuna donde cada organización, cada disciplina, cada expresión cultural y cada generación tenga un espacio para participar. Queremos que nuestros adultos mayores tengan oportunidades para compartir y mantenerse activos, que nuestros jóvenes puedan desarrollar sus talentos y que las familias encuentren espacios de encuentro y recreación. Detrás de cada actividad hay equipos municipales, corporaciones, funcionarios y muchas personas que trabajan para hacer esto posible. Ese es el camino que queremos seguir fortaleciendo”. Señalo la alcaldesa Ana Mayorga.



El desafío es mantener y ampliar esta dinámica de trabajo, acompañando a las organizaciones, promoviendo nuevas iniciativas y poniendo los espacios municipales al servicio de la comunidad.



Porque construir una ciudad para todos no depende de una sola actividad ni de un mes en particular, sino de una forma de gestionar que reconoce la diversidad de sus habitantes y entiende que una comuna crece también cuando sus personas tienen oportunidades para participar, compartir y desarrollar sus talentos.

