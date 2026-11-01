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1 de noviembre de 2026

PUERTO WILLIAMS INAUGURA SALA DE LACTANCIA MATERNA ABIERTA A TODA LA COMUNIDAD

​El espacio fue habilitado en dependencias de la Municipalidad de Cabo de Hornos y busca entregar privacidad, tranquilidad y seguridad a las madres que necesiten amamantar o alimentar a sus hijos e hijas.

sala de lactancia

Puerto Williams cuenta con una nueva Sala de Lactancia Materna, inaugurada en dependencias de la Municipalidad de Cabo de Hornos y que estará disponible para todas las madres de la comuna. El recinto fue acondicionado para facilitar la alimentación de niños y niñas en un ambiente privado, tranquilo y seguro.

La iniciativa surgió del trabajo conjunto entre el municipio y el Hospital Comunitario, particularmente con el Comité Regional de Lactancia Materna (CORELMA), cuyos integrantes impulsaron la necesidad de contar con un espacio destinado a las madres y sus familias.

Durante la inauguración, el director de Desarrollo Comunitario (DIDECO), Sebastián Acosta, destacó que la sala cumple con la normativa vigente y permitirá que las madres cuenten con un lugar adecuado para amamantar o alimentar a sus hijos e hijas, especialmente cuando deban realizar trámites o participar en actividades fuera de sus hogares.

En la actividad también se valoró el trabajo municipal en la promoción de la salud y el fortalecimiento de la lactancia materna. Una profesional del Ministerio de Salud destacó la importancia de este tipo de iniciativas durante los primeros años de vida y su contribución al bienestar de la comunidad.

La habilitación de este espacio se suma a las acciones orientadas a apoyar la maternidad y la primera infancia en la comuna, facilitando que las madres puedan continuar con la lactancia durante sus actividades cotidianas fuera del hogar.

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DIÁLOGO CIUDADANO EN PUERTO WILLIAMS ABORDA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA COMUNIDAD

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