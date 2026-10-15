CABO DE HORNOS: CARTERA DE LA MUJER FORTALECE LA PRIMERA RESPUESTA FRENTE A LA VIOLENCIA DE GÉNERO

​Con el objetivo de fortalecer las capacidades de respuesta frente a la violencia contra las mujeres y acercar información sobre los mecanismos de orientación, atención y protección disponibles, la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género de Magallanes y de la Antártica Chilena, junto a la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), desarrollaron un despliegue de trabajo en Puerto Williams, comuna de Cabo de Hornos, entre el 7 y el 9 de octubre.



La agenda contempló jornadas de capacitación bajo el nombre “Primera Respuesta a Mujeres que Viven Violencia: abordaje desde la Ley N° 21.675”, dirigidas a funcionarias y funcionarios de la Municipalidad de Cabo de Hornos, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y servicios públicos presentes en el territorio.



Las instancias formativas, a cargo de la profesional del área de Prevención del SernamEG, María José Escare Sandoval, estuvieron orientadas a entregar herramientas para reconocer situaciones de violencia, brindar una primera acogida adecuada y orientar oportunamente a las mujeres hacia las redes de apoyo institucional. Asimismo, se abordaron los alcances de la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, Ley N° 21.675, y la importancia de fortalecer una respuesta coordinada entre los distintos organismos públicos.



En este contexto, la seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, destacó el trabajo conjunto con SernamEG para acercar la oferta institucional y fortalecer la respuesta frente a la violencia contra las mujeres en los territorios más apartados de la región: “Sabemos que vivir zona aislada no puede significar tener menos oportunidades de acceder a información, orientación y protección. Por eso, como Ministerio estamos impulsando un trabajo territorial que permita acercar las herramientas de prevención a las comunidades y fortalecer las capacidades de los equipos públicos. Es fundamental que, cuando una mujer busque ayuda, encuentre una primera respuesta adecuada, respetuosa y oportuna, independiente del lugar de nuestra región donde se encuentre”, señaló la autoridad regional.



Por su parte, el delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, agradeció la presencia de los equipos de la Cartera de la Mujer en Puerto Williams y valoró la importancia de desarrollar estas instancias en territorios apartados de los centros regionales: “Siempre es grato poder contar con la presencia de autoridades regionales que puedan venir y conocer de primera mano la realidad de localidades como Puerto Williams. Creemos que es súper importante el tema de la prevención y que los servicios estén preparados para recibir y escuchar a una mujer o a una persona que haya sufrido algún acto de violencia. Esperamos que estas actividades sean más frecuentes en el futuro y que las mujeres se puedan sentir respaldadas, escuchadas y que finalmente se atrevan también a denunciar cuando sufren cualquier tipo de acto violento hacia su persona”, expresó el delegado presidencial provincial.



Por su parte, la directora regional del SernamEG, Pamela Leiva Burgos, destacó la importancia de fortalecer las herramientas de quienes tienen contacto directo con las mujeres en el territorio “La primera respuesta es fundamental, porque la manera en que una mujer es recibida y orientada puede marcar una diferencia importante en su decisión de buscar apoyo. Por eso, como Servicio, estamos trabajando para que funcionarias y funcionarios cuenten con herramientas que les permitan escuchar, acoger y orientar adecuadamente, evitando la revictimización y facilitando el acceso a las redes de atención y protección”, expresó la directora regional.



Acercando información y fortaleciendo las redes de apoyo



El despliegue también consideró encuentros de coordinación con instituciones locales, entre ellas Carabineros de Chile, Fiscalía y establecimientos de salud y educación, con el propósito de acercar material informativo sobre los canales de orientación y atención disponibles para las mujeres, incluyendo el fono 1455 de orientación del SernamEG, y reforzar la articulación entre los organismos que intervienen en la prevención y respuesta institucional.



Asimismo, durante la visita se desarrolló un Diálogo con Mujeres de Cabo de Hornos, en el marco del proceso de construcción de la Agenda Regional de Género 2026–2030, instancia que permitió recoger experiencias, necesidades y propuestas de mujeres de la comuna, incorporando las particularidades de vivir en una zona tan austral y geográficamente aislada. La actividad contó con la participación del delegado presidencial provincial, Rodolfo Moncada Salazar, quien acompañó el encuentro y entregó su mensaje a las asistentes.



Estas acciones forman parte del trabajo de articulación que impulsan ambas instituciones para fortalecer la prevención de las violencias, mejorar el acceso a información y avanzar hacia una respuesta institucional más cercana, coordinada y oportuna para las mujeres de toda la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

