ENCARGADOS DE CULTURA MUNICIPAL DE MAGALLANES ARTICULAN TRABAJO CONJUNTO

​Compartir un mismo territorio y una geografía desafiante implica, muchas veces, enfrentar los mismos nudos críticos a la hora de gestionar y acercar el arte a la comunidad. Con el propósito de articular una respuesta colaborativa desde las bases locales, se desarrolló en Punta Arenas el Encuentro de Encargados y Encargadas de Cultura Municipal de Magallanes, un espacio de diálogo y trabajo colectivo que reunió a representantes de siete municipios de la región.



El encuentro, que se efectuó el reciente viernes, en dependencias de la Caja de Compensación La Araucana en Punta Arenas, combinó la activación de la Red de Encargados/as de Cultura Municipal con dinámicas de trabajo grupal orientadas a identificar las principales dificultades en la implementación de sus planificaciones culturales, priorizar nudos críticos y construir líneas de cooperación intermunicipal e intersectorial. La iniciativa se enmarcó en los ejes estratégicos del programa Red Cultura y forma parte del estudio “Diagnóstico de la Gestión Cultural Regional”, que la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lleva a cabo desde septiembre y que se extenderá hasta noviembre próximo junto a los 10 municipios de Magallanes.



Al respecto, el seremi de las Culturas, Rodrigo Bravo Garrido, valoró la activación de este espacio participativo y la importancia del trabajo coordinado. "Para fortalecer de manera real el desarrollo cultural y artístico en cada una de las comunas, el trabajo en red es una herramienta insustituible. Ningún municipio, por aislado que se encuentre, debe sentir que enfrenta estos desafíos en solitario. Instancias como este encuentro permiten generar una interacción genuina donde encargadas y encargados no sólo comparten sus realidades, sino que ponen a disposición sus aprendizajes, enriqueciendo mutuamente su labor. Cuando los equipos dialogan, cooperan y construyen puentes intermunicipales, fortalecemos la planificación y aseguramos que las políticas culturales respondan fielmente a las necesidades de las personas en cada rincón de Magallanes".



Para las y los participantes, la instancia representó una oportunidad invaluable de enriquecimiento técnico y profesional. Así lo resaltó Tamara Torres Mimica, de Porvenir, una de las encargadas con mayor trayectoria en la gestión comunal.



"Para mí personalmente es conocer a todos estos profesionales nuevos que están trabajando, porque uno como es más antigua en el medio, no había tenido oportunidad de compartir con gente joven, con nuevas ideas, con el trabajo que están desarrollando, algunos con los escasos recursos que tienen, que están desarrollando las actividades culturales. Así es que creo que me voy a ir con muchas ideas porque la gente joven aporta, tienen nuevas ideas y vamos a tomar parte de eso para ver qué es lo que nosotros podemos aplicar o replicar en nuestro municipio. Ha sido un trabajo enriquecedor en grupo, donde yo también he podido manifestar algunas experiencias que he tenido, que han sido positivas, y transmitírselas a ellas, que también las pueden replicar en sus comunas".



Esa misma sensación de apoyo mutuo y comunión de realidades fue relevada por Melisa Alvarado Castillo, representante del municipio de Laguna Blanca. "Esta instancia me parece maravillosa, creo que es como un desahogo de alguna manera para todos los encargados de cultura, el poder conocernos y también como saber que compartimos las mismas dificultades, los mismos desafíos, características muy similares. Y eso está muy bonito, es muy bueno como generar las redes entre nosotros, conocernos, tener nuestros contactos y también saber que compartimos como estas dificultades y que entre todas podemos ir conversando en torno a las soluciones".



A esta cita de trabajo cooperativo acudieron representantes de los municipios de Torres del Paine, Laguna Blanca, Río Verde, Porvenir, Timaukel, San Gregorio y Cabo de Hornos.

