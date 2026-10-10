CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE LA NIÑEZ ELIGE SU PRIMERA DIRECTIVA EN MAGALLANES

El Consejo Consultivo Regional de la Niñez de Magallanes realizó su cuarto encuentro en Punta Arenas, con la participación de 20 niños, niñas y adolescentes representantes de las diez comunas de la región. Durante la jornada, los participantes aprobaron el reglamento y el plan de trabajo para el período 2026-2027, además de elegir a la primera directiva de esta instancia.

La directiva quedó conformada por Sebastián Mora Sánchez, de Punta Arenas, como presidente; Enara Serrano Gañán, de Cabo de Hornos, como vicepresidenta; Jael Sánchez Guerra, de Natales, como secretaria; y Killian Vigueras Velásquez, de Primavera, como prosecretario. Entre sus tareas estará promover la participación de niños, niñas y adolescentes e impulsar actividades de acuerdo con la planificación regional.

Mora manifestó su orgullo por convertirse en el primer presidente electo del consejo y señaló que espera representar a los niños y jóvenes de Magallanes, cuya voz considera poco representada a nivel nacional. Por su parte, Serrano destacó la importancia de que las distintas opiniones de la niñez y adolescencia sean escuchadas, sin que las decisiones estén determinadas únicamente por la mirada adulta.

Durante el plenario, los consejeros compartieron sus conclusiones y dialogaron con autoridades regionales sobre temas como la educación cívica, el uso del tiempo libre y el presupuesto destinado a la niñez y adolescencia. En la actividad participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; el seremi del Deporte, Jacques Roux; y el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido.

Rojas destacó que, por primera vez, el encuentro reunió a los 20 consejeros de las diez comunas y subrayó la importancia de incorporar sus opiniones en el diseño de políticas públicas pertinentes a cada territorio. La jornada también incluyó visitas al Museo Naval y a las instalaciones de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas.

En el encuentro se reconoció además la participación y el liderazgo del consejero Bastián Sanhueza, quien deberá dejar su cargo en 2027 al cumplir 18 años. Los consejos consultivos son mecanismos de participación establecidos en la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es incorporar las opiniones de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afectan.