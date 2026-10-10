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10 de octubre de 2026

CONSEJO CONSULTIVO REGIONAL DE LA NIÑEZ ELIGE SU PRIMERA DIRECTIVA EN MAGALLANES

Veinte niños, niñas y adolescentes de las diez comunas de la región participaron en el cuarto encuentro regional, donde aprobaron el reglamento y el plan de trabajo para el período 2026-2027.

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El Consejo Consultivo Regional de la Niñez de Magallanes realizó su cuarto encuentro en Punta Arenas, con la participación de 20 niños, niñas y adolescentes representantes de las diez comunas de la región. Durante la jornada, los participantes aprobaron el reglamento y el plan de trabajo para el período 2026-2027, además de elegir a la primera directiva de esta instancia.

La directiva quedó conformada por Sebastián Mora Sánchez, de Punta Arenas, como presidente; Enara Serrano Gañán, de Cabo de Hornos, como vicepresidenta; Jael Sánchez Guerra, de Natales, como secretaria; y Killian Vigueras Velásquez, de Primavera, como prosecretario. Entre sus tareas estará promover la participación de niños, niñas y adolescentes e impulsar actividades de acuerdo con la planificación regional.

Mora manifestó su orgullo por convertirse en el primer presidente electo del consejo y señaló que espera representar a los niños y jóvenes de Magallanes, cuya voz considera poco representada a nivel nacional. Por su parte, Serrano destacó la importancia de que las distintas opiniones de la niñez y adolescencia sean escuchadas, sin que las decisiones estén determinadas únicamente por la mirada adulta.

Durante el plenario, los consejeros compartieron sus conclusiones y dialogaron con autoridades regionales sobre temas como la educación cívica, el uso del tiempo libre y el presupuesto destinado a la niñez y adolescencia. En la actividad participaron la delegada presidencial regional, Ericka Farías Guerra; la seremi de Desarrollo Social y Familia, Jenniffer Rojas García; el seremi del Deporte, Jacques Roux; y el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo Garrido.

Rojas destacó que, por primera vez, el encuentro reunió a los 20 consejeros de las diez comunas y subrayó la importancia de incorporar sus opiniones en el diseño de políticas públicas pertinentes a cada territorio. La jornada también incluyó visitas al Museo Naval y a las instalaciones de la Primera Compañía de Bomberos de Punta Arenas.

En el encuentro se reconoció además la participación y el liderazgo del consejero Bastián Sanhueza, quien deberá dejar su cargo en 2027 al cumplir 18 años. Los consejos consultivos son mecanismos de participación establecidos en la Ley 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, cuyo objetivo es incorporar las opiniones de niños, niñas y adolescentes en las decisiones que les afectan.

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