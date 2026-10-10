EXPOSICIÓN EN PUNTA ARENAS HOMENAJEA LOS 80 AÑOS DE LA HISTORIA ANTÁRTICA CHILENA

Una exposición dedicada a la historia antártica chilena fue inaugurada el martes 6 de octubre en la Biblioteca Municipal 18 de Septiembre de Punta Arenas. La muestra, titulada “Matices del Territorio Chileno Antártico”, fue organizada por el Colectivo de Artes Matices en homenaje a los 80 años de la primera expedición antártica chilena.

La inauguración contó con representantes de la Armada de Chile, el Ejército y la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, además de vecinos de la comuna. Las obras son resultado de un proceso de investigación, revisión documental y asesoría especializada para representar distintos hitos de la presencia chilena en el continente blanco.

Entre las piezas destacan un retrato de Óscar Pinochet de la Barra, integrante de la expedición pionera y futuro director del Instituto Antártico Chileno (INACH), junto con tres obras dedicadas a la base “Capitán Arturo Prat”, su primera dotación, la antigua radioestación telegráfica “Soberanía” y la construcción de la instalación.

Durante la actividad, el colectivo entregó las cuatro obras a instituciones vinculadas con la historia antártica nacional. El retrato de Pinochet de la Barra fue recibido por Andrea Peña, jefa del Departamento de Comunicación y Educación del INACH, mientras que las otras tres piezas fueron entregadas al capitán de navío Mario Costa Guilisasti, en representación de la Tercera Zona Naval.

El seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Rodrigo Bravo, destacó el valor histórico y cultural de la exposición. La muestra podrá visitarse hasta este viernes 9 de octubre en la Biblioteca Municipal 18 de Septiembre de Punta Arenas.