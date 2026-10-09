IMPORTANTE HITO: JÓVENES EN REINSERCIÓN RINDEN POR PRIMERA VEZ EXÁMENES PARA APROBAR ENSEÑANZA MEDIA

Como un verdadero hito fue calificado por las autoridades, la rendición de exámenes libres en el Centro de Cumplimiento Juvenil de Punta Arenas, proceso inédito que se inició el miércoles 7 de octubre, con la entrega simbólica de los ejemplares por parte de las autoridades de Educación al Centro IP IRC, que está a cargo del Servicio de Reinserción Social Juvenil de Magallanes.

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Este hito es fruto del trabajo coordinado entre el Ministerio de Educación y el Servicio Local de Educación Pública (Slep Magallanes), trabajo que se fortaleció en marzo de este año, cuando se suscribió un convenio de colaboración con el Servicio de Reinserción Social Juvenil que permitió, entre otros acuerdos, entregar por primera vez, un servicio educativo de calidad y permanente para los jóvenes que se encuentran cumpliendo sanción.





Exámenes libres en contexto de encierro





La validación de estudios a través de exámenes libres para jóvenes en proceso de reinserción social dentro de un Centro de Cumplimiento Juvenil se llevará a cabo con apoyo de la unidad de Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA), trabajo que ha permitido que los jóvenes en reinserción cuenten con un acompañamiento especializado dentro del recinto. Este trabajo ha incluido clases de Lenguaje, Matemáticas, Historia, Ciencias e inglés, en un acompañamiento educativo de 20 horas semanales de trabajo pedagógico, organizadas en dos grupos según nivel educativo: un primer grupo correspondiente a estudiantes de I y II medio; y un segundo grupo integrado por jóvenes de III y IV medio, permitiendo así dar continuidad efectiva a sus procesos formativos y fortalecer sus oportunidades de reinserción educativa y social.

La aplicación de los exámenes libres incluyó la coordinación logística del proceso, permitiendo que se apliquen las pruebas entre el miércoles 7 y el viernes 9 de octubre, en la sala de clases del Centro de Cumplimiento Juvenil, proceso que fue revisado por los equipos técnicos del SLEP Magallanes.

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Como lo destacó el director regional del Servicio de Reinserción Social Juvenil, César Montiel, "este hito refleja una historia de trabajo intenso con el intersector, y especialmente por el apoyo del SLEP Magallanes, que ha permitido que los adolescentes pudieran tener clases durante todo este año y pudieran llegar a rendir los exámenes libres en buenas condiciones. Con esto se determina algo que resulta ser vital para el proceso de reinserción que es el apoyo del intersector. Este apoyo incluyó a la Seremi de Educación, la Dirección Provincial, el CEIA y el SLEP Magallanes; entre todos logramos poner en marcha este hito.

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Junto a lo anterior, César Montiel valoró el compromiso para dar continuidad al proceso educativo de jóvenes en reinserción. "Para el próximo año, contamos con el apoyo del SLEP Magallanes, que nos permitirá seguir avanzando en un sistema educativo robusto dentro de nuestro Centro de Cumplimiento. De esta manera, garantizamos el derecho a la educación de nuestros jóvenes, que no se detiene por cumplir una sanción; por ello como servicio seguiremos avanzado en garantizar educación que permite abrir una ventana para ellos hacia el futuro, para que alcancen una reinserción social exitosa, devolviéndoles las herramientas para construir una vida nueva. Apoyar su educación es creer en su transformación".

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Por su parte, el director (I) del SLEP Magallanes, Rodrigo Sepúlveda señaló que "hoy fuimos testigos de lo más importante en el proceso de reinserción de estos jóvenes, porque comenzamos con la evaluación y exámenes libres, iniciativa que ha sido fruto de un año arduo de trabajo entre el SLEP Magallanes, docentes que son parte de este sistema y del Servicio de Reinserción Social Juvenil. Seguiremos trabajando para apoyar la reinserción de adolescentes a través de la educación que es parte vital en sus procesos de vida".





El Seremi de Educación, Raúl Alvarado, destacó las oportunidades que abre la educación. "Los jóvenes alumnos van a tener una gran oportunidad de vida justamente acompañados por la educación lo que significa la llave maestra para emprender nuevos pasos en la vida, tener todas las posibilidades, todas las oportunidades, para que se les abran las puertas para un futuro mejor. Destacamos el trabajo que se está haciendo y el compromiso de todas las instituciones, especialmente al Servicio de Educación Pública, que ha prestado todo el apoyo para contar con los profesionales que pueden atender a estos alumnos".

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Finalmente, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, relevó este hito que marca un precedente en el trabajo en el Centro de Cumplimiento Juvenil. "Por primera vez damos inicio a exámenes libres con la colaboración del SLEP Magallanes. Por eso, queremos valorar este hito y vamos a seguir trabajando con el compromiso de toda la institucionalidad, porque la reinserción no ocurre en el momento que se recupera la libertad, sino que comienza antes, precisamente con la educación y todo lo que estamos haciendo es un paso decisivo en esta dirección".

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Este trabajo desarrollado entre el Servicio de Reinserción, SLEP Magallanes y Ministerio de Educación se ha sustentado en la colaboración permanente, trabajo que ha reconocido las particulares experiencias, intereses y requerimientos de los jóvenes en reinserción. De este modo, el Servicio de Reinserción Social Juvenil materializar las acciones necesarias para lograr la reinserción social de adolescentes en conflicto con la justicia.

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