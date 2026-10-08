SLEP MAGALLANES DESTACA LA SOBRESALIENTE PARTICIPACIÓN DE SUS DOCENTES EN EL PREMIO "EDUCADORES QUE INSPIRAN"

​En el marco de la conmemoración de los diez años de Fundación Teraike, el Servicio Local de Educación Pública Magallanes expresó su orgullo y reconocimiento a docentes de establecimientos públicos de la región que tuvieron un rol protagónico en la primera versión del premio "Educadores que inspiran".



La ceremonia de premiación, realizada en el Centro Cultural de Punta Arenas, contó con la presencia de autoridades regionales y representantes de diversas comunidades educativas. En la actividad, desarrollada en alianza con Global Teacher Prize Chile de Elige Educar, la educadora de párvulos Marta Vega Panin, de la Escuela Padre Alberto Hurtado, obtuvo el primer lugar entre 188 nominaciones a 122 educadores de la zona. Asimismo, los docentes Alan Maldonado Márquez, del Liceo Sara Braun, y Joshua Obilinovic Martinic, de la Escuela Hernando de Magallanes, alcanzaron la categoría de finalistas del certamen.



Igualmente, destacaron los docentes de la educación pública Macarena Muñiz, profesora de educación física de la escuela especial Rotario Paul Harris; Jonathan Gutiérrez, profesor de ciencias del Liceo Juan Bautista Contardi y Marcela Cisternas, educadora de párvulos del jardín infantil Tolken Haru de Timaukel que calificaron como semifinalistas del certamen.



Desde el SLEP Magallanes se destacó la dedicación y el compromiso pedagógico demostrado por los profesionales galardonados, cuyos proyectos y metodologías reflejan la calidad e innovación presente en las aulas públicas de la región.

La ganadora del certamen, Marta Vega Panin, lidera en la Escuela Padre Alberto Hurtado procesos de enseñanza en educación inicial enfocados en el desarrollo socioemocional, el fortalecimiento de la confianza en sí mismos de niños y niñas, el trabajo colaborativo y la valoración y cuidado de la flora y fauna del territorio austral. Al recibir el reconocimiento, la educadora resaltó el trabajo de su equipo y la importancia de visibilizar los logros que se alcanzan en la educación parvularia.



Por su parte, el profesor de ciencias Alan Maldonado Márquez, finalista del concurso, se desempeña en la jornada diurna y vespertina del Liceo Sara Braun. Su labor fue reconocida por el trabajo con estudiantes de educación de adultos, reencantando a personas que asisten a clases tras extensas jornadas laborales y transmitiendo un mensaje de reflexión y esperanza en la educación.





En tanto, el profesor de música Joshua Obilinovic Martinic, de la Escuela Hernando de Magallanes, destacó que este reconocimiento permite enaltecer la labor pedagógica y visibilizar las prácticas que realizan las y los docentes de la disciplina en los establecimientos.



Durante la jornada, los tres docentes finalistas integraron un panel de conversación moderado por la directora ejecutiva de Elige Educar, Verónica Cabezas, donde compartieron sus experiencias pedagógicas ante delegaciones de las comunidades educativas

