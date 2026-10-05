5 de octubre de 2026
SENADOR KARIM BIANCHI CUESTIONA EL TÉRMINO DEL PROGRAMA "YO ELIJO MI PC" PARA ESTUDIANTES VULNERABLES
El parlamentario magallánico rechazó la decisión de eliminar este beneficio estatal, argumentando que una mala evaluación administrativa no debe castigar a los escolares que necesitan equipos tecnológicos.
El senador por la Región de Magallanes, Karim Bianchi, manifestó su absoluto rechazo a la decisión gubernamental de retirar el programa estatal "Yo elijo mi PC". El parlamentario cuestionó duramente que la medida se justifique bajo el argumento de que la entrega de los equipos tecnológicos no logró mejorar las calificaciones escolares de los beneficiados.
En su declaración, el legislador comparó la situación con la entrega de textos de estudio. "¿Acaso para el gobierno, si le entrega un libro a un niño y este no mejora sus notas, la solución es quitarle el libro?", señaló. Recalcó además que muchos estudiantes, especialmente en zonas alejadas de la región y el país, ni siquiera cuentan con la conectividad a internet adecuada.
Finalmente, Bianchi enfatizó que las autoridades deben corregir los errores del programa y perseguir las ineficiencias públicas, en lugar de perjudicar a los menores. El parlamentario hizo un llamado a no quitar las herramientas que acercan a los estudiantes más vulnerables a las mismas oportunidades que el resto de la población escolar.
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