EN EL INACH SE PRESENTARÁ EL LIBRO "UN MARINO EN BASE O'HIGGINS"

En el marco de las actividades del Mes de la Antártica, el Instituto Antártico Chileno (INACH) y la Fundación Valle Hermoso invitan a la comunidad magallánica al lanzamiento del libro "Un marino en Base O'Higgins. Vivencias del sargento 1° René Vásquez Cáceres en la Antártica Chilena, 1975", a realizarse este viernes 13 de noviembre a las 18:00 horas en el auditorio del INACH (Plaza Muñoz Gamero 1055, Punta Arenas).

La obra trae a la luz un valioso testimonio que permaneció guardado durante medio siglo en una vieja agenda personal. En sus páginas, escritas noche a noche con la inmediatez de una bitácora de viaje, el sargento 1° René Vásquez Cáceres plasmó las vivencias del año que habitó la base militar austral: las faenas bajo cero, la escasez de agua, la precariedad de las comunicaciones, las tormentas polares y la profunda dimensión humana frente al aislamiento extremo.

El trabajo de investigación y edición estuvo a cargo del profesor de Historia y escritor Rodolfo Follegati Pollmann, a quien el propio Vásquez Cáceres, hoy con más de 90 años de edad, le encomendó el manuscrito original para evitar que cayera en el olvido. Follegati asumió la exhaustiva tarea de transcribir la caligrafía, estructurar el relato, prologarlo e incorporar notas de contexto sin alterar el espíritu ni la autenticidad de su protagonista.

"Recibir este manuscrito fue un regalo, pero también un mandato, porque la memoria es frágil. No se trataba solo de devolverle a René su memoria; era también un rescate para la sociedad y las nuevas generaciones que no saben cómo era vivir en 1975 y menos en la Antártica", destaca Follegati sobre esta "cápsula del tiempo" que evoca la narrativa épica de plumas como Francisco Coloane y Salvador Reyes, pero anclada en un testimonio real.

Al tratarse de un registro redactado a pocas horas de ocurridos los hechos, el texto brinda una verosimilitud histórica singular, ajena a las modificaciones o acomodos que suele imponer el paso del tiempo. "Habrá muchos libros sobre la Antártica, muchas memorias sobre la experiencia en alguna base militar o científica, la mayoría muy bien escritos, pero pocos como este, centrado en la experiencia humana y escrito con la inmediatez del día a día, sin mediar más que algunas horas entre lo vivido y lo registrado. Esta forma de escritura, que nos recuerda a las bitácoras de viaje, tiene la virtud de aproximarse a la verdad sin acomodos, pero tampoco sin dejar la subjetividad de quien escribe", agrega.

El encuentro literario contará con la exposición del profesor Follegati sobre el proceso detrás del rescate editorial, junto con la moderación y el análisis del historiador naval Francisco Sánchez Urra, quien guiará la conversación en torno a la relevancia testimonial, marítima e histórica de este inédito diario de vida polar.

El INACH es un organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores con plena autonomía en todo lo relacionado con asuntos antárticos de carácter científico, tecnológico y de difusión. El INACH cumple con la Política Antártica Nacional incentivando el desarrollo de la investigación de excelencia, participando efectivamente en el Sistema del Tratado Antártico y foros relacionados, fortaleciendo a Magallanes como puerta de entrada al Continente Blanco y realizando acciones de divulgación del conocimiento antártico en la ciudadanía. El INACH organiza el Programa Nacional de Ciencia Antártica (PROCIEN).





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