DETECTIVES DE LA PDI DECOMISAN MÁS DE 3,5 KILOS DE COCAÍNA AVALUADOS EN $70 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Un procedimiento de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) de Punta Arenas permitió incautar más de 3,5 kilogramos de clorhidrato de cocaína, avaluados en aproximadamente 70 millones de pesos en el mercado ilícito. El operativo culminó con la detención de un hombre de nacionalidad colombiana, mayor de edad, quien quedó en prisión preventiva tras ser formalizado por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El procedimiento se desarrolló en el marco del trabajo coordinado entre la Policía de Investigaciones de Chile y el Ministerio Público para combatir el ingreso y la comercialización de sustancias ilícitas en la Región de Magallanes.

Las diligencias estuvieron a cargo de detectives de la Brigada Antinarcóticos Punta Arenas, quienes contaron con el apoyo del ejemplar canino Haru. A través de labores de perfilamiento y análisis policial, los funcionarios detectaron a un individuo que transportaba cinco bloques de una sustancia que correspondía a clorhidrato de cocaína.

Ante estos antecedentes, los detectives procedieron a su detención en flagrancia por el delito de tráfico ilícito de drogas, logrando sacar de circulación más de 3,5 kilogramos de esta sustancia.

De acuerdo con los antecedentes del procedimiento, la incautación permitió evitar que aproximadamente 3.500 dosis de cocaína llegaran a manos de microtraficantes y consumidores de la región. Asimismo, la droga decomisada fue avaluada en cerca de 70 millones de pesos considerando su comercialización en el mercado ilícito.

Finalmente, el imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas durante esta jornada, instancia en la que se decretó la medida cautelar de prisión preventiva, mientras se desarrolla la investigación correspondiente.