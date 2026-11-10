LAGUNA BLANCA FUE ESCENARIO DE UNA EXIGENTE JORNADA DE CICLISMO CON EL 5° DESAFÍO VUELTA A LA LAGUNA BLANCA 2026

Una intensa jornada deportiva se vivió el pasado domingo 8 de noviembre con la realización del 5° Desafío Vuelta a la Laguna Blanca 2026, competencia ciclística organizada por la Ilustre Municipalidad de Laguna Blanca junto a Chelech Training, que convocó a deportistas de distintos puntos de la Región de Magallanes y de Argentina.



La actividad contempló dos distancias, de 53 y 90 kilómetros, en las modalidades Mountain Bike (MTB) y Gravel, con categorías para damas y varones. La largada se realizó a las 11:00 horas desde el frontis municipal, mientras que el retorno de los participantes se produjo durante la tarde, luego de enfrentar un recorrido que puso a prueba la preparación física, resistencia y fortaleza de cada competidor.



De los 107 deportistas inscritos, finalmente alrededor de 85 corredores tomaron la partida, protagonizando una competencia especialmente exigente debido a las fuertes ráfagas de viento que se hicieron presentes durante gran parte del trayecto.



La quinta versión del desafío contó con participantes provenientes de Argentina, Puerto Natales, Porvenir, Punta Arenas y representantes de Laguna Blanca, consolidando este encuentro como una importante instancia de promoción del deporte y de encuentro entre comunidades vinculadas al ciclismo.



El desarrollo de esta competencia también permitió poner en valor las condiciones geográficas y paisajísticas de la comuna, proyectando a Laguna Blanca como un espacio propicio para la realización de actividades deportivas al aire libre y eventos que convocan a deportistas de distintos territorios.



Al respecto, el Alcalde Fernando Ojeda, señaló “finalizamos lo que es la entrega de premio del Desafío a la Vuelta a la Laguna Blanca de MTB. Fue una jornada exitosa con más de 100 inscritos ya en su quinta versión. Así que contento por la participación, agradecer por parte del municipio a la Familia Chelech, que son parte de la organización de este evento y que realmente una programación que ya vino para quedarse ya en su quinta versión y con un clima muy adverso, con rachas de viento de 100 km/h. Así que, realmente es un verdadero desafío para los ciclistas, pero ellos felices con esta actividad”.



Por su parte, Pedro Chelech, parte de Chelech Training, también organizadores del evento, comentó que “esta carrera, yo me atrevería a decir que a nivel patagónico debe ser la más dura y desafiante que tenemos hoy en día. Son 90 km y distancia más corta, 53 con muchísimo viento, muy duro. La verdad que se bajó harta gente, pero mucha gente terminó. Es un desafío personal para todos. Siempre contento de haberme llevado el triunfo y a quinto año que estamos en conjunto con la municipalidad. La verdad contento, salió todo bien. Obviamente siempre el tema del clima nos juega un poco en contra, pero dentro de todo sin mayores problemas ni accidentes.



Ciclistas



Julio Contreras, competidor Máster D Varones - 90kms, comentó “tengo 67 años y cada vez digo, ¿por qué estoy corriendo? Pero realmente la bicicleta es vida y hoy día pensaba en el viento, en las rachas de 80, 90 km, pero ahora que estoy aquí ya veo como todo más simple, más tranquilo, enfrentar el desafío y bueno, creo que es una muy buena iniciativa de la municipalidad, de los organizadores, el que se incentive y se haga ciclismo, sobre todo en la naturaleza y sobre todo en nuestra región”.



Constanza Fernández, competidora Máster B Damas – 90 Kms, explicó que “es una carrera bien complicada porque uno viene ya sabiendo de antemano lo que le va a tocar, que va a estar difícil por el viento, que va a ser una carrera larga y lenta, entonces como que hay que venir preparado para esas condiciones”.



Julia Llancabur, competidora, manifestó “me parece excelente. Siempre buena disposición de la municipalidad de Laguna Blanca para estos eventos y la verdad que tiene es un buen desafío por el viento”.



José Vera, competidor Máster A Varones – 53 Kms, señaló “es un desafío por el clima, la distancia, más que nada eso, un desafío personal, volver a correr la carrera, excelente acá en Tehuelches. Aparte que ya lleva varios años realizándose y por el mismo clima es una carrera especial”.



Por último, Carola Caipillán, competidora Máster A Damas – 53 Kms, sostuvo “súper buena instancia para participar, para motivar al resto de la gente, a los más chicos, sobre todo. Buena instancia para sacarle provecho igual a estos lugares que poca gente realmente transita”.



Finalmente, desde la organización se destacó el compromiso de los deportistas, colaboradores y equipos que hicieron posible esta quinta versión, agradeciendo la participación de quienes contribuyeron al desarrollo de una nueva jornada del calendario deportivo comunal y regional.





RESULTADOS GENERALES DISTANCIA 53 KILÓMETROS

GENERAL MTB VARONES

1.Ariel Alives

2.Luis Bahamonde

3.Alexander Urbina





GENERAL MTB DAMAS







1.Daniela Pérez

2.Carolina Caipillan

3.Paula Mansilla





GENERAL GRAVEL VARONES

1.Rodrigo Santana

2.Rodrigo Mancilla





GENERAL GRAVEL DAMAS

1.Natalia Armijo

2.Macarena Kusch





DISTANCIA 90 KILÓMETROS GENERAL MTB VARONES

1.Pedro Chelech

2.Darío Piccoli

3.Jonathan Mercado





GENERAL MTB DAMAS

1.Constanza Fernández

2.Ingrid Díaz

3.Fernanda Leiva









GENERAL GRAVEL VARONES

1.Gonzalo Muñoz

2.Bastián Pérez

3.Marcos Catoni





GENERAL GRAVEL DAMAS

1.Valeska Igor

