DIRECTORIO DE CORMAG PRIORIZA NUEVAS INICIATIVAS ESTRATÉGICAS PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

En una sesión marcada por la reciente reestructuración de su Directorio, la Corporación de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica Chilena (CORMAG) revisó una amplia cartera de iniciativas presentadas por el equipo técnico de la institución, priorizando nueve iniciativas estratégicas orientadas a impulsar el progreso económico, productivo y territorial.

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Las propuestas seleccionadas abordan áreas clave para el desarrollo de Magallanes, entre ellas: capacitación, turismo, ganadería, acuicultura, economía circular, infraestructura para el desarrollo productivo, desarrollo marítimo-portuario, fortalecimiento de la identidad regional y promoción del territorio; las que se suman a la cartera que actualmente impulsa CORMAG.

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"La presentación de los proyectos la gestiona el equipo técnico de la CORMAG, y a nosotros se nos presentan para un proceso de priorización, el cual considero que fue bastante exitoso, no sólo porque todas las provincias resultaron representadas en algún proyecto, sino que además porque se está logrando en la mayoría de los proyectos lo que estamos precisamente buscando, que es unir recursos privados con iniciativas que eventualmente puedan ser auspiciadas por el Gobierno Regional", explicó Enrique Le Dantec, miembro del directorio de CORMAG.

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"En esta primera selección se priorizaron iniciativas que presentan un mayor nivel de avance en su formulación, claridad de objetivos, identificación de beneficiarios y proyección de impacto territorial. Los demás proyectos no están descartados, sin embargo, requieren antecedentes complementarios o una evaluación más profunda de su alcance y potenciales fuentes de financiamiento", detalló Guido Kusanovic, también miembro del directorio.

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Las iniciativas priorizadas beneficiarán diversos territorios de la región, incluyendo a sus 4 provincias: Última Esperanza, Magallanes, Tierra del Fuego, Antártica Chilena; además de contemplar propuestas de alcance más extenso, orientadas al fortalecimiento de la identidad, la promoción y posicionamiento de la región en su conjunto.

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La sesión se llevó a cabo en las dependencias de CORMAG, fue encabezada por el presidente de su directorio, gobernador regional Jorge Flies y contó, por primera vez, con la participación de Enrique Le Dantec, secretario director de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC); Guido Kusanovic, presidente del Sindicato de Trabajadores Profesionales de ENAP Magallanes; y de Valentina Suárez, presidenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza; tras sus incorporaciones en el marco de la reconfiguración de la corporación.

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"La reestructuración del Directorio de CORMAG marca una etapa de consolidación para la corporación. La incorporación de nuevos directores junto a quienes han sido parte de este proceso desde sus inicios permite sumar nuevas miradas y visiones sobre el futuro de Magallanes. Nos une un objetivo común: impulsar iniciativas y emprendimientos que contribuyan al desarrollo de nuestras provincias y comunas en ámbitos productivos, sociales, culturales y deportivos", agregó Kusanovic.





Por su parte, Le Dantec, quien además preside la comisión de trabajo Marítimo-Portuario de la corporación, complementó con que: "El nuevo directorio que se está consolidando en CORMAG es muy representativo y eso va a permitir aunar distintas miradas, precisamente para el análisis de los proyectos que se van presentando. Hay todo un efecto positivo que puede generar CORMAG tanto a nivel de proposición y de proyectos, como también en el levantamiento de información que las comisiones van entregando al Gobierno Regional o a quienes estén dispuestos a recibir esa información y que pueda servir para que los tomadores de decisiones tengan la mayor cantidad de información posible sobre sus mesas a la hora de definir cursos de acción".

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Junto a estas incorporaciones, forman parte del directorio: Rodrigo Bustamante, presidente de HYST; Mateo Martinic, historiador e hijo ilustre de Magallanes; Asterio Andrade, director ejecutivo del Centro de Rehabilitación Club de Leones y de la Fundación Esperanza; Ignacio Quijada, del Gobierno Regional de Magallanes; y Víctor Fernández, gerente de asuntos públicos de TEG Chile. De acuerdo con los estatutos de la corporación, el Directorio se mantiene plenamente vigente mientras continúa el proceso de designación de dos integrantes que corresponden al Consejo Regional.