10 de noviembre de 2026
GOBIERNO RECONOCE QUE NO PODRÁ CUMPLIR CON LA RETROACTIVIDAD DEL 40% DE ZONA PARA LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN
"Se les ha mentido a los asistentes" afirmó el diputado Carlos Bianchi
Según el diputado independiente, Carlos Bianchi, la Ministra de Educación, María Paz Arzola, pidió una semana de plazo para aclarar qué va a pasar con la deuda pendiente del 40% y el compromiso adquirido. A la fecha se había dado un plazo de 30 días que no se cumplió.
Por el momento, el Ejecutivo confirmó el pago de la asignación de zona está confirmado a futuro, sin aclarar qué pasará con el enorme monto que se adeuda pendiente.
Bianchi fundamentó que "Por este motivo votaré en contra del proyecto que ajusta la segunda etapa de instalación y traspaso de los SLEP, porque al final repite los mismo vicios que el sistema anterior"aseguró Bianchi.
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A través de un comunicado, la institución agradeció al presidente por mencionar su trabajo durante la transmisión televisiva, pero consideró importante realizar una precisión respecto del origen y la administración de estos establecimientos.