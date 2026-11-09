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9 de noviembre de 2026

SEMANA DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA UMAG ABRIRÁ CON TALLER SOBRE SESGOS DE GÉNERO EN LA ACADEMIA

La programación se desarrollará del 9 al 13 de noviembre e incluirá la feria “Pre ingenieros en Acción”, actividad abierta al público donde participan estudiantes de distintos establecimientos de Punta Arenas.

Archivo Semana FI

​Con una invitación a reflexionar sobre los sesgos de género en la vida académica, la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes (Umag) iniciará su semana de actividades este lunes 9 de noviembre, a las 16:00 horas, en la sala de conferencias de la Facultad.

 
La jornada inaugural contempla el taller “No soy sexista pero...? Pequeñas contradicciones de género en la vida académica”, a cargo de la doctora Claudia Estrada Goic, psicóloga y académica de la Umag. Está dirigido a académicos y académicas de la Facultad, donde se espera que el encuentro permita analizar y reflexionar sobre cómo nuestra cultura marca la manera en que percibimos a hombres y mujeres en la academia.

 
Estrada es doctora en Ciencias Psicológicas por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y se desempeñó como vicerrectora de Investigación, Innovación y Postgrado de la Umag. Su trayectoria científica se ha centrado en la psicología social, particularmente en el estudio de los estereotipos, los prejuicios, la identidad social y la discriminación. Ha dirigido proyectos FONDECYT, publicado investigaciones nacionales e internacionales y participado en comités de evaluación científica.

 
En este taller, la especialista invitará a examinar, con evidencia, humor y una mirada crítica, las propias contradicciones frente a los sesgos de género en el ámbito universitario.

 
La Semana de la Facultad de Ingeniería se extenderá hasta el viernes 13 de noviembre y contempla espacios de reflexión, trabajo y vinculación. A través de sus redes sociales, la Facultad compartirá información sobre las actividades, sus horarios y las distintas convocatorias.

 
Una de las instancias abiertas al público será la feria “Pre ingenieros en Acción”, que se realizará el viernes 13 de noviembre, desde las 16:00 horas, en el patio techado de Ingeniería y Ciencias de la Umag. La actividad permitirá conocer los proyectos de los equipos participantes y contemplará una instancia de evaluación y premiación.

 
Se invita a la comunidad magallánica a asistir a esta muestra y a seguir sus canales de Instagram, Facebook y LinkedIn para conocer las novedades de la programación.

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