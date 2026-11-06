A DOS MESES DE 2027 Y SIN ENTRADAS PARA TORRES DEL PAINE: DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME EXIGE A CONAF Y DIPRES DESTRABAR VENTA ANTICIPADA PARA EVITAR IMPACTO EN EL TURISMO

​El diputado Alejandro Riquelme (REP), representante de la Región de Magallanes, ofició a la Dirección de Presupuestos (Dipres) y a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) para exigir que se habilite la venta anticipada de entradas a los parques nacionales para 2027, especialmente al Parque Nacional Torres del Paine. La gestión surgió luego de constatar que la plataforma Pases Parques no permitía adquirir tickets para fechas del próximo año ni entregaba explicaciones sobre los motivos de la restricción. El parlamentario advirtió que esta situación genera incertidumbre para turistas nacionales y extranjeros que organizan sus viajes con meses de anticipación y para las empresas que dependen de las reservas para planificar la temporada.



La preocupación adquiere especial relevancia considerando las cifras de visitantes. Según los registros de CONAF, Torres del Paine recibió 337.224 visitas durante 2025, posicionándose como el segundo parque nacional más visitado de Chile, mientras que el conjunto de áreas protegidas administradas por la institución contabilizó cerca de tres millones de visitas.

Además, aproximadamente el 76% de los ingresos a Torres del Paine se concentró entre noviembre y marzo, período de mayor actividad turística. Frente a este escenario, Riquelme planteó: “No podemos pretender competir con los grandes destinos turísticos del mundo si ni siquiera somos capaces de garantizar la venta anticipada de entradas. Esta incertidumbre perjudica a los visitantes, pero también a los hoteles, agencias, transportistas y emprendedores que viven del turismo en Magallanes”.



En su oficio dirigido al director de Presupuestos, José Pablo Gómez Meza, el parlamentario solicitó aclarar si existe una propuesta de reajuste tarifario pendiente y qué trámites estarían retrasando la habilitación de las entradas. El requerimiento se produjo luego de una reunión sostenida el 26 de octubre con la directora ejecutiva de CONAF, Aída Baldini, instancia en la que, según explicó Riquelme, se le informó que el problema estaría relacionado con la falta de un pronunciamiento de Dipres sobre las tarifas para 2027. El diputado pidió conocer los plazos de resolución y las medidas que adoptará el organismo para evitar que este tipo de retrasos vuelva a repetirse.



En esa línea, Riquelme cuestionó la falta de coordinación entre los organismos responsables. “Es inaceptable que por trámites administrativos o definiciones tarifarias pendientes terminemos perjudicando a toda una industria que genera empleo y desarrollo en nuestra región. Aquí CONAF y Dipres tienen que coordinarse y entregar una solución concreta. Magallanes no puede seguir esperando respuestas mientras miles de turistas están planificando sus vacaciones”, sostuvo.



Finalmente, el parlamentario reiteró su requerimiento a CONAF luego de que transcurriera una semana sin recibir respuesta a su primera solicitud, identificada con el Oficio N° 27049. Además de exigir la habilitación de las ventas, planteó instalar de inmediato un aviso visible en la plataforma que explique la situación, informe una fecha estimada de apertura y esté disponible tanto en español como en inglés. Riquelme insistió en que la falta de información afecta la confianza de los visitantes y la competitividad turística de Chile, por lo que solicitó a ambas instituciones adoptar medidas urgentes para entregar certezas a quienes proyectan visitar los parques nacionales durante 2027.

