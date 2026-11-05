GOBERNADOR FLIES Y DIRECTIVA DE AGORECHI LLEGAN A ACUERDO CON EL EJECUTIVO POR LEY DE PRESUPUESTO 2027: “HOY SE HA HECHO POLÍTICA POR EL BIEN DEL PAÍS”

El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, y director de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Jorge Flies, viajó la noche del martes para participar de la última instancia de conversación en lo que respecta a la partida de los Gobiernos Regionales de la Ley de Presupuesto 2027.

Tras varias horas de diálogo y debate, la máxima autoridad regional, junto a sus pares de O’Higgins, Pablo Silva; de Ñuble, Óscar Crisóstomo; de Valparaíso, y vicepresidente de Agorechi, Rodrigo Mundaca; de Antofagasta, Ricardo Díaz; y de Tarapacá, José Miguel Carvajal; lograron llegar a un acuerdo con el Ejecutivo, representado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz; el director de la Dirección de Presupuesto, José Pablo Gómez; y los senadores Yasna Provoste y Javier Macaya.

Las partes acordaron un marco presupuestario de US$1.856 millones. A ello se suma que los ingresos propios de los Gobiernos Regionales (casinos y bienes nacionales, por ejemplo) no formarán parte del marco presupuestario, sino que se incorporarán durante 2027. Además, la venta de activos será repartida en partes iguales entre cada Gobierno Regional y el Fisco.

Respecto a emergencias, subió de 2% a 4% para que puedan ejecutar los Gobiernos Regionales, eliminando el 3% del traspaso al ministerio de Interior.

Otros acuerdos fueron los de la apertura presupuestaria, que será desde el 2 de enero; el aumento de los Fondos Regionales de Iniciativa Local (FRIL), que quedan exentos de evaluación técnica, a fin de agilizar las inversiones; y el aumento del presupuesto del Gobierno Regional de 10% a 20% sin pasar por el Consejo Regional.

Se ampliaron los usos de los Fondos Regionales para la Productividad y el Desarrollo, con el objetivo de que puedan aumentar los proyectos de fomento productivo,d esarrollo regional, investigación científica y tecnológica.

Reacciones

El Gobernador Flies valoró tras el encuentro que “hoy se ha hecho política: existiendo diferencias importantes en un origen, se fue capaz de llegar acuerdo ente el Gobierno Central, parlamentarios y Gobiernos Regionales por el bien del país”.

Respecto a las tratativas, la primera autoridad de Magallanes destacó “el rol de la senadora Yasna Provoste, que lideró transversalmente en el Congreso las instancias de negociación. También valoro la disposición del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y de la Dirección de Presupuesto de aceptar propuestas; pero sin duda, la unidad de los Gobiernos Regionales -Gobernadores y Consejeros Regionales- para defender la importancia de esta ley”.

No obstante todo, advirtió Flies que “estaremos atentos a otras partidas sectoriales, de Vivienda, Salud, Educación, Obras Públicas y Transportes, entre otros, que para las regiones, especialmente extremas, son fundamentales en la inversión pública”.

“Hemos demostrado que el desarrollo, crecimiento, empleo se entiende y se hace mejor desde las regiones. Avanzar en la descentralización fiscal y de competencias, mejora la vida de todos los habitantes de nuestro Chile”, cerró.

Por su parte, el Gobernador Mundaca calificó el encuentro como “un día histórico (…) Prevaleció fue la cordura, la decencia; no las malas palabras ni tirar el mantel, sino el diálogo”.

​Hacia el final, desarrolló: “La descentralización le cambia la vida a las chilenas y los chilenos, es muy importante para Chile, porque significa tener justicia territorial; significa propender hacia la agilidad, la suficiencia y la autonomía, como dice Jorge Flies, en materia presupuestaria. Es el inicio de un propósito: lo hemos conversado con el ministro Quiroz y el director de Dipres: vamos a empujar Ley de Regiones Más Fuertes, para tener descentralización fiscal; vamos a empujar Ley de Rentas; vamos a empujar Ley de Plantas. Vamos a empujar descentralización política también, porque la descentralización en Chile todavía amanece, pero sin duda son los Gobiernos Regionales los que hoy generan empleos y emprendimientos, y vamos a seguir trabajando en ese propósito”.​



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