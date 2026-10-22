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22 de octubre de 2026

GOBIERNO REGIONAL Y SENCE PRESENTAN CURSOS GRATUITOS DE CONDUCCIÓN PARA ACCEDER A CINCO TIPOS DE LICENCIA

La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

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El Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies; junto al Secretario Regional Ministerial (Seremi) del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas; y el director subrogante del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence), Roberto Vargas; presentaron este jueves las becas para cinco cursos de conducción para la ciudad de Punta Arenas.

La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

El Gobernador Flies destacó: “Estamos muy contentos, esta es una muy buena noticia para la región de Magallanes y para las mujeres y hombres que van a postular a cursos que hemos estado viendo en la mesa de capacitación regional, en conjunto con el Seremi del Trabajo y Sence”.

Adelantó, además, que a solo meses de la llegada de nuevos buses eléctricos para el transporte público de la capital regional, y las inversiones de infraestructura mayor consideradas para el desarrollo local, “hay un tema claro: necesitamos choferes en distintos ámbitos: camiones, buses, montacargas, grúa horquilla y más. Y licencias B para que, estando capacitados con eso, cumplan los dos años y sean conductores profesionales”.

En la misma línea, el Seremi Salas complementó que “son 75 personas que vamos a tener para cubrir la necesidad que se va a tener el próximo año con la presencia de nuevos buses en el transporte público”.

Las postulaciones están en la web www.eligetucurso.sence.cl.




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PLENO DEL CONSEJO REGIONAL APRUEBA MEJORAMIENTO DE CALLE QUE LLEGARÁ AL FIN A LOS VECINOS DE PAMPA REDONDA EN PUNTA ARENAS

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La iniciativa es el resultado del trabajo del Consejo Regional de Capacitación, y considera el financiamiento de $124.562.970, entre el Gobierno Regional y el Central, lo que permitirán abrir 75 cupos en total para acceder a las diferentes licencias.

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