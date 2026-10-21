CRETI MAGALLANES AVANZA EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRATEGIA REGIONAL PARA ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL

​En el marco de la tercera sesión del Comité Regional para la Erradicación del Trabajo Infantil (CRETI) de Magallanes, encabezada por el seremi del Trabajo y Previsión Social, José Miguel Salas, se avanzó en la definición de prioridades y acciones regionales para prevenir y erradicar el trabajo infantil, en línea con la segunda Estrategia Nacional “Crecer Protegidos” 2026-2036.



La jornada contó con la participación de Alejandra González, asesora del Departamento de Políticas de Género y Derechos Fundamentales, y Andrea Loncopán, asesora de la Unidad de Participación Ciudadana, ambas de la Subsecretaría del Trabajo.



Durante el encuentro se revisaron los ejes de la estrategia nacional y su aplicación a la realidad regional, considerando desafíos como el aislamiento geográfico, la detección temprana y la coordinación entre las instituciones vinculadas a la protección de las infancias.



El seremi destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. “Como Gobierno, tenemos el compromiso de avanzar hacia una región libre de trabajo infantil. Para ello, necesitamos una respuesta coordinada y preventiva, que considere las particularidades de Magallanes y permita detectar oportunamente situaciones de riesgo, protegiendo el derecho de las infancias a estudiar, descansar y desarrollarse plenamente”.



Por su parte, Alejandra González relevó el papel del comité en la implementación territorial de la estrategia nacional. “En Magallanes estamos construyendo, entre todos y todas, una respuesta regional para erradicar el trabajo infantil y proteger a los adolescentes que trabajan. Cada actor aporta su mirada y su realidad territorial. El liderazgo del Seremi del Trabajo y Previsión Social ha sido clave. Ha convocado, ordenado y dado continuidad a un trabajo sistemático y metódico, que hoy nos permite avanzar con compromisos concretos hacia la Estrategia Regional”.



A su vez, Andrea Loncopan señaló la importancia de hacer esta planificación desde las regiones. “La Estrategia Nacional para erradicar el trabajo infantil no se escribe desde un escritorio en Santiago, se construye desde los territorios. Por eso, en cada región estamos abriendo espacios de participación donde instituciones, organizaciones de trabajadores y empleadores, sociedad civil, academia y también niños, niñas y adolescentes pueden decir qué ocurre en su realidad y qué soluciones necesitan”, recalcó.



Durante esta tercera sesión participaron la seremi de Desarrollo Social, el seremi de Justicia, la seremi de la Mujer (s), el seremi de Educación, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, el director regional del Trabajo, el presidente de la CUT Magallanes, además de representantes del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Carabineros, Secreduc, Observatorio Laboral Magallanes, ISL Magallanes, Sence y Corporación Opción.



El trabajo del CRETI permitirá sistematizar y priorizar propuestas para la futura Estrategia Regional, con énfasis en la prevención, la generación de información local, la articulación de las redes de protección y el fortalecimiento de la detección y fiscalización en sectores de riesgo.

