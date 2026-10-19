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19 de octubre de 2026

PERFILES LABORALES DEL SECTOR EÓLICO ANALIZADOS POR EL OBSERVATORIO LABORAL DE MAGALLANES EVIDENCIAN BRECHAS EN CERTIFICACIÓN Y FORMACIÓN ESPECIALIZADA

El estudio identificó desafíos relacionados con la disponibilidad de capital humano especializado y el acceso a procesos de formación y certificación, particularmente en regiones extremas como Magallanes.

Estudio POC2026

El Observatorio Laboral de Magallanes, ejecutado por INACAP y financiado por la Subsecretaría del Trabajo, dio a conocer los resultados del Estudio de Profundización de Ocupaciones (POC) 2026 “Perfiles emergentes en instalación y mantenimiento eólico”, enfocado en tres perfiles del sector eólico, seleccionados en conjunto con ChileValora. La iniciativa se desarrolló como parte de una asistencia técnica al Organismo Sectorial de Competencias Laborales (OSCL) de Energía y Suministros de ChileValora, orientada a anticipar necesidades de competencias y cualificaciones asociadas al desarrollo del sector energético del país.

Los perfiles analizados corresponden a Ayudante de Montaje y Mantenimiento de Instalaciones Eólicas, Montajista y Mantenedor de Instalaciones de Parque Eólico y Especialista en Mantenimiento de Aerogeneradores, pertenecientes al Marco de Cualificaciones Técnico Profesional del Ministerio de Energía, constituyendo un insumo para la actualización y desarrollo de perfiles ocupacionales de alcance nacional.

Pablo Barrientos Lara, Coordinador del Observatorio Laboral de Magallanes, informó que “este estudio tiene como objetivo generar antecedentes técnicos que aporten al análisis del subsector eólico y sirvan como insumo para la futura elaboración de perfiles laborales asociados a esta industria. Para ello, contempló la caracterización de las principales funciones y tareas desempeñadas, así como las competencias, requerimientos formativos y certificaciones requeridas para los distintos roles vinculados al desarrollo de la energía eólica”.

Principales hallazgos

Los resultados evidenciaron una trayectoria de especialización en la operación y mantenimiento de parques eólicos, con perfiles que avanzan desde funciones de apoyo en montaje y mantención rutinaria bajo supervisión, hasta labores de mayor complejidad asociadas al montaje de aerogeneradores, mantenimiento especializado, diagnóstico de fallas, supervisión de equipos y gestión de recursos. Asimismo, el estudio identificó que las certificaciones de la Global Wind Organisation (GWO) constituyen un requisito transversal para el desempeño en la industria, con exigencias que aumentan según el nivel de cualificación y responsabilidad de cada cargo.

Capital humano en la región

El estudio identificó desafíos relacionados con la disponibilidad de capital humano especializado y el acceso a procesos de formación y certificación, particularmente en regiones extremas como Magallanes. Si bien la región proyecta el desarrollo de nuevos proyectos eólicos e iniciativas asociadas al hidrógeno verde, persisten brechas en la disponibilidad local de trabajadores que cuenten con las certificaciones requeridas por la industria. 

Recomendaciones

Entre las principales recomendaciones, el estudio destaca la necesidad de fortalecer la articulación entre formación, certificación y empleo para responder a la creciente demanda de capital humano que requerirá la industria eólica. Además, propone utilizar los resultados como insumo técnico para futuros procesos de creación y actualización de perfiles laborales vinculados al subsector.  También plantea avanzar en estrategias de reconversión laboral para trabajadores provenientes de áreas afines como electricidad, electromecánica, automatización, construcción y mantenimiento industrial. Finalmente, releva la importancia de ampliar el acceso a certificaciones de la Global Wind Organisation (GWO), consideradas habilitantes para el ingreso y desempeño en la industria eólica.

El estudio, desarrollado por el analista Claudio Toro, consideró entrevistas y grupos focales con representantes de la industria eólica, académicos, especialistas, trabajadores y supervisores del sector a nivel nacional. Además, analizó datos del Servicio de Impuestos Internos (SII) para dimensionar la cantidad de empresas y trabajadores vinculados a las energías renovables en Chile, aportando antecedentes sobre la actividad y el empleo en esta industria.

Para más información sobre el Estudio de Profundización de Ocupaciones (POC) 2026 “Perfiles emergentes en instalación y mantenimiento eólico” las personas interesadas pueden revisar el informe completo en el siguiente enlace: https://www.subtrab.gob.cl/wp-content/uploads/2026/09/Informe_Final_POC_Magallanes_2026.pdf

El documento también puede ser solicitado a: [email protected]

tomaslawrence

OBSERVATORIO DE LA DEMOCRACIA DETECTA DISTANCIA ENTRE EL DISCURSO DEL GOBIERNO Y LA CONVERSACIÓN CIUDADANA

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