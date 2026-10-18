EXPORTACIONES CHILENAS SUPERAN LOS US$ 93 MIL MILLONES Y MARCAN RÉCORD HISTÓRICO

Chile alcanzó un récord de exportaciones durante los primeros nueve meses de 2026, con envíos por US$ 93.837 millones, un aumento del 18,5% respecto del mismo período del año anterior. Así lo informó la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), cuyo reporte también registró un intercambio comercial de US$ 166.985 millones, equivalente a un crecimiento del 12,9%.

La balanza comercial anotó un superávit histórico de US$ 25.721 millones, superando en US$ 10.512 millones el resultado de enero a septiembre de 2025. La minería concentró el 62,7% de las exportaciones, con US$ 58.873 millones, impulsada principalmente por el cobre, cuyos envíos alcanzaron US$ 49.247 millones. También destacó el litio, que registró exportaciones por US$ 4.745 millones.

En el sector no minero, los envíos sumaron US$ 34.963 millones, un 8,2% más que en el mismo período de 2025. La industria de los alimentos alcanzó un máximo histórico de US$ 10.712 millones, con los salmones como uno de sus principales productos, mientras que la pesca y la acuicultura superaron por primera vez los US$ 7.000 millones en exportaciones durante los primeros nueve meses de un año.

China se mantuvo como el principal destino de las exportaciones chilenas, con US$ 31.089 millones, seguida por Estados Unidos, con US$ 15.967 millones. India también destacó al registrar envíos chilenos por US$ 5.096 millones, un incremento del 99,1% frente al año anterior. En el caso del cobre, el país asiático desplazó a Brasil y se convirtió en el quinto destino del metal chileno.

El informe también reveló que 8.029 empresas exportaron durante el período, un 3% más que en 2025, mientras que las exportaciones de servicios alcanzaron un récord de US$ 2.718 millones. Dentro de este segmento, los servicios digitales sumaron US$ 960 millones, reflejando el crecimiento de las tecnologías de la información y las asesorías.

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