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15 de octubre de 2026

SERNATUR RELEVA LA DIGITALIZACIÓN, LA SOSTENIBILIDAD Y LA INFRAESTRUCTURA COMO CLAVES PARA EL TURISMO REGIONAL

Buenos días región

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El director regional del Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) de Magallanes, Mauricio Peña y Lillo Correa, abordó los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo turístico de la región, destacando la necesidad de diversificar las experiencias, mejorar la infraestructura y fortalecer la promoción de los destinos durante todo el año.

Durante la entrevista en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que las expectativas de los visitantes han evolucionado: hoy buscan experiencias que les permitan conectar con el territorio, la naturaleza y las comunidades locales, más allá de conocer un lugar.

Reconocimiento y potencial turístico

Peña y Lillo se refirió al posicionamiento de Chile en los World Travel Awards, al desarrollo del turismo aventura, la sostenibilidad y el reconocimiento de Magallanes como destino de cruceros. También destacó el potencial económico de la actividad, señalando que el turismo representa cerca del 7,3% del Producto Interno Bruto regional, según lo mencionado en la conversación.

Digitalización, calidad y sostenibilidad

Otro de los puntos tratados fue la necesidad de apoyar a los pequeños prestadores turísticos en su incorporación al mundo digital y promover su inscripción en el registro de Sernatur, facilitando su visibilidad ante los viajeros.

Asimismo, abordó la importancia de los sellos de calidad y sostenibilidad, junto con las acciones de prevención de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en contextos turísticos, reforzando la necesidad de desarrollar una actividad responsable y segura.

Reducir la estacionalidad y diversificar las experiencias

El director regional destacó el turismo de reuniones, congresos y eventos como una alternativa para atraer visitantes fuera de la temporada alta. En esa línea, también mencionó las oportunidades del turismo de invierno y la necesidad de consolidar una oferta que permita mantener la actividad durante todo el año.

Entre las experiencias con potencial de crecimiento mencionó la pesca recreativa, el ciclismo, la navegación por canales y fiordos, y las actividades vinculadas con la naturaleza. También se refirió al desarrollo turístico de Tierra del Fuego, la Ruta Vicuña-Yendegaia y su conexión con la isla Navarino, iniciativas que requieren planificación y condiciones adecuadas para recibir visitantes.

Recuperación del sector y conectividad

Peña y Lillo repasó la recuperación de la actividad turística tras la pandemia, destacando la relevancia de Torres del Paine y el movimiento de cruceros para la región. En materia de turismo social, mencionó los programas de viajes para personas mayores y las giras de estudio dirigidas a estudiantes.

Finalmente, subrayó la importancia de avanzar en infraestructura habilitante, como áreas de descanso, iluminación, seguridad vial, miradores y mejoras en el borde costero de Punta Arenas, elementos que contribuyen tanto a la experiencia de los visitantes como al desarrollo turístico regional.



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