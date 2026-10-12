NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

Niñas y niños del jardín infantil Vientos del Sur participaron en una actividad de participación ciudadana vinculada al proyecto de mejoramiento del Estero Llau-Llau, en Punta Arenas. La iniciativa fue convocada por la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, junto a la empresa Sicomaq, para acercar los avances de las obras a la comunidad educativa e incorporar la mirada de la primera infancia.

A través del cuento “Los guardianes del Estero Llau-Llau”, los párvulos pudieron conversar y expresar sus opiniones sobre el cuidado del entorno y cómo imaginan el futuro parque emplazado frente al recinto educativo. El proyecto se desarrolla en Avenida Frei, entre las calles Hornillas y Manantiales.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó la importancia de generar espacios donde niñas y niños puedan opinar, hacer preguntas y participar en sus comunidades. Según señaló, estas experiencias contribuyen a su desarrollo y al aprendizaje de la ciudadanía desde la primera infancia.

Por su parte, la directora subrogante del jardín infantil, Macarena Velásquez Sepúlveda, explicó que la participación ciudadana forma parte del sello pedagógico del establecimiento. En ese sentido, valoró la posibilidad de desarrollar aprendizajes vinculados con la convivencia respetuosa y la participación de niñas y niños en su entorno.

Desde la Seremi de Obras Públicas, Marianela Pérez, encargada de Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas, destacó que la actividad permitió recoger directamente las opiniones de los párvulos sobre el espacio comunitario. La iniciativa buscó considerar sus necesidades y perspectivas en el desarrollo de infraestructura pública.

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