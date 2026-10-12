Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

12 de octubre de 2026

NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

​La actividad se realizó en el jardín infantil Vientos del Sur de Fundación Integra, donde, a través de un cuento, las niñas y niños compartieron sus ideas sobre el futuro parque que se construye frente al establecimiento, en Avenida Frei.

Participación ciudadana JI Vientos

Niñas y niños del jardín infantil Vientos del Sur participaron en una actividad de participación ciudadana vinculada al proyecto de mejoramiento del Estero Llau-Llau, en Punta Arenas. La iniciativa fue convocada por la Seremi de Obras Públicas y la Dirección de Obras Hidráulicas, junto a la empresa Sicomaq, para acercar los avances de las obras a la comunidad educativa e incorporar la mirada de la primera infancia.

A través del cuento “Los guardianes del Estero Llau-Llau”, los párvulos pudieron conversar y expresar sus opiniones sobre el cuidado del entorno y cómo imaginan el futuro parque emplazado frente al recinto educativo. El proyecto se desarrolla en Avenida Frei, entre las calles Hornillas y Manantiales.

El director regional de Fundación Integra, Alan Carrasco Concha, destacó la importancia de generar espacios donde niñas y niños puedan opinar, hacer preguntas y participar en sus comunidades. Según señaló, estas experiencias contribuyen a su desarrollo y al aprendizaje de la ciudadanía desde la primera infancia.

Por su parte, la directora subrogante del jardín infantil, Macarena Velásquez Sepúlveda, explicó que la participación ciudadana forma parte del sello pedagógico del establecimiento. En ese sentido, valoró la posibilidad de desarrollar aprendizajes vinculados con la convivencia respetuosa y la participación de niñas y niños en su entorno.

Desde la Seremi de Obras Públicas, Marianela Pérez, encargada de Participación Ciudadana y Asuntos Indígenas, destacó que la actividad permitió recoger directamente las opiniones de los párvulos sobre el espacio comunitario. La iniciativa buscó considerar sus necesidades y perspectivas en el desarrollo de infraestructura pública.


afiche impresion hoja oficio 3

CABO DE HORNOS INICIA PROYECTO DE SALUD PREVENTIVA CON INVERSIÓN DE $41 MILLONES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PUNTA ARENAS REALIZÓ LA NOVENA VERSIÓN DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL ADULTO MAYOR

Leer Más

​El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.

​El certamen se desarrolló los días 9 y 10 de octubre en el Teatro Municipal José Bohr, con nueve intérpretes y presentaciones de artistas invitados, entre ellos Los Hermanos Zabaleta.

FA 4
nuestrospodcast
Participación ciudadana JI Vientos

NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
Participación ciudadana JI Vientos

NIÑAS Y NIÑOS PARTICIPAN EN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL ESTERO LLAU-LLAU

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pumas

MUNCIPIO DE TORRES DEL PAINE COMPARTE EN AYSÉN SU EXPERIENCIA EN AVISTAMIENTO DE PUMAS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
subse

CHILE BUSCA ABRIR NUEVOS MERCADOS PARA SUS EXPORTACIONES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.