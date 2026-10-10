SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA ABORDA EN MAGALLANES LOS DESAFÍOS DE LA GANADERÍA, EL RIEGO Y LOS PERROS ASILVESTRADOS

El subsecretario de Agricultura, Francesco Venezian, abordó los principales desafíos de la producción ganadera y la agricultura familiar campesina en Magallanes, durante una visita a la región que incluyó reuniones con representantes del sector y actividades en terreno. En entrevista con Patagonia Rural, de Polar Comunicaciones, se refirió a la infraestructura hídrica, el manejo de las praderas, el abigeato y las medidas para enfrentar los daños provocados por perros asilvestrados.

Durante la conversación con el periodista Esteban Vera Vásquez, Venezian destacó el potencial ganadero de Magallanes y la necesidad de fortalecer la producción agrícola local. Según explicó, actualmente la región produce cerca del 11% de los alimentos que consume, por lo que planteó avanzar en infraestructura de riego, tecnificación e instalación de invernaderos que permitan extender los períodos de cultivo y abastecer de hortalizas al mercado regional.

Otro de los temas abordados en Patagonia Rural fue el apoyo a la agricultura familiar campesina. El subsecretario valoró el trabajo conjunto con el Gobierno Regional y los instrumentos de INDAP para impulsar inversiones productivas. También destacó la necesidad de mejorar la disponibilidad de agua mediante pozos profundos, microembalses y sistemas de riego, además de agilizar los procesos de regularización de derechos de aprovechamiento de agua.

En materia ganadera, Venezian señaló que los perros asilvestrados representan una preocupación para los productores, tanto por las pérdidas económicas como por los daños a los animales. Asimismo, mencionó la competencia por las praderas asociada a la presencia de guanacos y la necesidad de mejorar el manejo de estos terrenos. Respecto de los perros, indicó que el Ministerio está evaluando medidas legislativas y planteó la importancia de fortalecer la tenencia responsable de mascotas.

La entrevista también abordó el combate al abigeato y la propuesta de una nueva legislación para enfrentar los delitos asociados al robo de ganado, incluyendo su traslado, faenamiento y comercialización. Al cierre de Patagonia Rural, el subsecretario sostuvo que uno de los desafíos es asegurar que los recursos públicos respondan a las necesidades específicas de Magallanes, con inversiones en riego, invernaderos, genética ganadera e investigación aplicada al sector productivo.



