Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

10 de octubre de 2026

JUNAEB RESTABLECE BOX DENTAL EN LICEO DE PUERTO WILLIAMS TRAS SEIS AÑOS

​El espacio del Liceo Donald Mc Intyre Griffiths permitirá realizar este año 24 atenciones de ingreso, 61 controles, dos urgencias y tres radiografías para estudiantes de prekínder, kínder y primero básico.

PHOTO-2026-10-07-17-10-56

Después de seis años, el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams volvió a contar con un box dental del Programa de Salud Oral de Junaeb. El espacio permitirá acercar las atenciones odontológicas a estudiantes de los niveles iniciales del establecimiento, luego de que el anterior módulo dejara de funcionar en 2020, durante la pandemia.

La recuperación fue posible mediante un trabajo conjunto entre Junaeb, el establecimiento educacional, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y la Municipalidad de Cabo de Hornos. Además del box de atención, el lugar cuenta con una sala educativa destinada a promover hábitos de higiene y prevención en salud bucal.

Para este año se contemplan 24 atenciones de ingreso, 61 controles, dos atenciones de urgencia y tres radiografías, con una inversión superior a los $3,9 millones. La iniciativa beneficiará a cerca de un centenar de estudiantes de prekínder, kínder y primero básico.

La directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, destacó la recuperación del espacio, que funcionó durante 13 años antes de la interrupción de sus prestaciones. Tras el cierre, las atenciones continuaron en el Hospital Comunitario Cristina Calderón. La autoridad también relevó la importancia de acercar estos servicios a una localidad aislada como Puerto Williams y de fomentar el cuidado bucal desde la infancia.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la coordinación entre las instituciones para reactivar el servicio y manifestó su expectativa de que las atenciones puedan mantenerse en el tiempo.

Por su parte, el director del liceo, Néstor Ríos Cardoza, señaló que contar con el box dentro del establecimiento facilitará el acceso de los estudiantes y permitirá una atención más regular. La presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Isabo Coloma, también destacó el retorno del programa y la importancia de dar continuidad a estas prestaciones para los niños y niñas de la comuna.


DSC_2459

ORQUESTA SINFÓNICA DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO REALIZÓ CONCIERTO EN PUERTO NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

FISCALIZACIÓN DEL TRANSPORTE EN MAGALLANES SUMÓ MÁS DE 20 MIL CONTROLES EN 2026

Leer Más

​Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.

​Entre enero y septiembre se realizaron 20.262 fiscalizaciones, 440 más que en el mismo período de 2025. El MTT también informó un aumento de controles en comunas rurales de la región.

BALANCE FISCALIZACION 2026 4
nuestrospodcast
PHOTO-2026-10-07-17-10-56

JUNAEB RESTABLECE BOX DENTAL EN LICEO DE PUERTO WILLIAMS TRAS SEIS AÑOS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
PHOTO-2026-10-07-17-10-56

JUNAEB RESTABLECE BOX DENTAL EN LICEO DE PUERTO WILLIAMS TRAS SEIS AÑOS

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
subse

CHILE BUSCA ABRIR NUEVOS MERCADOS PARA SUS EXPORTACIONES

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadamorales

DIPUTADA MORALES EXIGE AL PRESIDENTE KAST ACTIVAR GESTIONES DIPLOMÁTICAS CON ARGENTINA PARA DEFENDER EL DERECHO DE MAGALLANES A COMERCIAR Y NAVEGAR LIBREMENTE SU ESTRECHO

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.