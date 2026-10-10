JUNAEB RESTABLECE BOX DENTAL EN LICEO DE PUERTO WILLIAMS TRAS SEIS AÑOS

Después de seis años, el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths de Puerto Williams volvió a contar con un box dental del Programa de Salud Oral de Junaeb. El espacio permitirá acercar las atenciones odontológicas a estudiantes de los niveles iniciales del establecimiento, luego de que el anterior módulo dejara de funcionar en 2020, durante la pandemia.

La recuperación fue posible mediante un trabajo conjunto entre Junaeb, el establecimiento educacional, la Delegación Presidencial Provincial de la Antártica Chilena y la Municipalidad de Cabo de Hornos. Además del box de atención, el lugar cuenta con una sala educativa destinada a promover hábitos de higiene y prevención en salud bucal.

Para este año se contemplan 24 atenciones de ingreso, 61 controles, dos atenciones de urgencia y tres radiografías, con una inversión superior a los $3,9 millones. La iniciativa beneficiará a cerca de un centenar de estudiantes de prekínder, kínder y primero básico.

La directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco, destacó la recuperación del espacio, que funcionó durante 13 años antes de la interrupción de sus prestaciones. Tras el cierre, las atenciones continuaron en el Hospital Comunitario Cristina Calderón. La autoridad también relevó la importancia de acercar estos servicios a una localidad aislada como Puerto Williams y de fomentar el cuidado bucal desde la infancia.

El delegado presidencial provincial de la Antártica Chilena, Rodolfo Moncada Salazar, valoró la coordinación entre las instituciones para reactivar el servicio y manifestó su expectativa de que las atenciones puedan mantenerse en el tiempo.

Por su parte, el director del liceo, Néstor Ríos Cardoza, señaló que contar con el box dentro del establecimiento facilitará el acceso de los estudiantes y permitirá una atención más regular. La presidenta del Centro General de Padres y Apoderados, Isabo Coloma, también destacó el retorno del programa y la importancia de dar continuidad a estas prestaciones para los niños y niñas de la comuna.

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