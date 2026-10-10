SEREMI DEL TRABAJO ENTREGA ORIENTACIÓN LABORAL A TRABAJADORES DE HOTEL RÍO SERRANO

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, visitó el Hotel Río Serrano, en el sector de Torres del Paine, para entregar información sobre derechos laborales, beneficios estatales y normativas vigentes a trabajadores de distintas áreas, en el contexto del inicio de una nueva temporada turística.

Durante la actividad, la autoridad recorrió las instalaciones y sostuvo conversaciones con los trabajadores, además de entregar orientación sobre el Subsidio al Empleo, adaptabilidad laboral y materias previsionales. La visita también permitió abordar consultas relacionadas con las obligaciones laborales de los empleadores y los cambios normativos.

En la instancia, Christopher Maldonado Emig, gerente de Recursos Humanos de Inversiones Río Serrano, informó que el holding ha realizado cerca de 150 postulaciones al Subsidio al Empleo entre sus distintas empresas y que actualmente se encuentra a la espera de los resultados. Además, valoró la facilidad del proceso y la orientación recibida por parte de la Seremi del Trabajo, la Dirección del Trabajo y SENCE.

Por su parte, Loreto Barría Díaz, profesional generalista de Recursos Humanos de Río Serrano Hotel, destacó la posibilidad de recibir información directamente en el lugar de trabajo. También valoró que las autoridades se trasladen hasta sectores alejados de los principales centros urbanos para informar sobre materias laborales.

El seremi José Miguel Salas señaló que la visita buscó dar la bienvenida a los trabajadores a una nueva temporada turística y acercarles información sobre sus derechos y los cambios normativos. La actividad se enmarca en las acciones de orientación laboral dirigidas a trabajadores y empleadores de distintos rubros y localidades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

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