Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BANNER CANCER RED SALUD 02
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER CANCER RED SALUD 02
SALMON EXPORT

10 de octubre de 2026

SEREMI DEL TRABAJO ENTREGA ORIENTACIÓN LABORAL A TRABAJADORES DE HOTEL RÍO SERRANO

​La visita se realizó en el sector de Torres del Paine, en el marco del inicio de la temporada turística. En paralelo, el holding Inversiones Río Serrano informó cerca de 150 postulaciones al Subsidio al Empleo entre sus empresas.

hotel rio serrano

El seremi del Trabajo y Previsión Social de Magallanes, José Miguel Salas, visitó el Hotel Río Serrano, en el sector de Torres del Paine, para entregar información sobre derechos laborales, beneficios estatales y normativas vigentes a trabajadores de distintas áreas, en el contexto del inicio de una nueva temporada turística.

Durante la actividad, la autoridad recorrió las instalaciones y sostuvo conversaciones con los trabajadores, además de entregar orientación sobre el Subsidio al Empleo, adaptabilidad laboral y materias previsionales. La visita también permitió abordar consultas relacionadas con las obligaciones laborales de los empleadores y los cambios normativos.

En la instancia, Christopher Maldonado Emig, gerente de Recursos Humanos de Inversiones Río Serrano, informó que el holding ha realizado cerca de 150 postulaciones al Subsidio al Empleo entre sus distintas empresas y que actualmente se encuentra a la espera de los resultados. Además, valoró la facilidad del proceso y la orientación recibida por parte de la Seremi del Trabajo, la Dirección del Trabajo y SENCE.

Por su parte, Loreto Barría Díaz, profesional generalista de Recursos Humanos de Río Serrano Hotel, destacó la posibilidad de recibir información directamente en el lugar de trabajo. También valoró que las autoridades se trasladen hasta sectores alejados de los principales centros urbanos para informar sobre materias laborales.

El seremi José Miguel Salas señaló que la visita buscó dar la bienvenida a los trabajadores a una nueva temporada turística y acercarles información sobre sus derechos y los cambios normativos. La actividad se enmarca en las acciones de orientación laboral dirigidas a trabajadores y empleadores de distintos rubros y localidades de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.


estudiantessarabraun

ESTUDIANTES DEL LICEO SARA BRAUN CONOCIERON SUS DERECHOS Y COBERTURA FRENTE A ACCIDENTES Y AL TRABAJO ADOLESCENTE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE DE LA LIGA NAVAL ARGENTINA AMENAZA CON DETENER BUQUE CHILENO QUE VIAJARÁ A MALVINAS

Leer Más

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

buque-malvinas
nuestrospodcast
hotel rio serrano

SEREMI DEL TRABAJO ENTREGA ORIENTACIÓN LABORAL A TRABAJADORES DE HOTEL RÍO SERRANO

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
YOPPERN NUEVO 336x336
hotel rio serrano

SEREMI DEL TRABAJO ENTREGA ORIENTACIÓN LABORAL A TRABAJADORES DE HOTEL RÍO SERRANO

BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
INACAP Admisión 2027

MÁS DE UN CENTENAR DE NUEVOS ESTUDIANTES SE MATRICULARON EN INACAP PUNTA ARENAS DURANTE LA PRIMERA JORNADA DE ADMISIÓN 2027

BANNER AREAS VERDES
ANTARTICAFONDODEMEDIOS
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER CORCORANEXPRES 250
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
CARRERAS TÉCNICAS MEDIOS_POLAR COMUNICACIONES 336X336
BANNER CANCER RED SALUD 02
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
SALMON EXPORT
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_ATLETAS_DE_LA_RISA_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
colegioprofesoresministra

COLEGIO DE PROFESORES: “LA MINISTRA ARZOLA DEBERÍA DEFENDER EL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN Y NO JUSTIFICAR SUS RECORTES, COMO LO HIZO CON ‘YO ELIJO MI PC’”

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.