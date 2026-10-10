CARTELERA CULTURAL 10 DE OCTUBRE

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AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PRESIDENTE DE LA LIGA NAVAL ARGENTINA AMENAZA CON DETENER BUQUE CHILENO QUE VIAJARÁ A MALVINAS

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​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

​La advertencia fue realizada el pasado 6 de octubre ante las comisiones de Defensa Nacional, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto de la Cámara de Diputados argentina, durante la discusión de un proyecto del Gobierno de Javier Milei destinado a reforzar la protección de la soberanía nacional.

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PDI DETUVO EN PUNTA ARENAS A SUJETO QUE PERMANECÍA PRÓFUGO DESDE EL 2022 Y MANTENÍA CUATRO ÓRDENES DE DETENCIÓN VIGENTES

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