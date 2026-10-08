SENADOR KUSANOVIC MARCA LÍMITES AL “ESCUDO DE LAS AMÉRICAS”: “NO PODEMOS ACEPTAR QUE PAÍSES COMO ESTADOS UNIDOS VENGAN A DECIRTE CÓMO GASTAR LOS RECURSOS DE DEFENSA”

El senador por Magallanes, Alejandro Kusanovic, abordó esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones diversos temas de interés regional y nacional, entre ellos el proyecto de Ley de Presupuestos 2027, la eficiencia en el gasto público, las inversiones en infraestructura, la situación del subsidio al gas y las relaciones internacionales de Chile, particularmente frente a las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos y la situación vinculada a las Islas Malvinas.

Respecto del Presupuesto 2027, Kusanovic sostuvo que, ante las restricciones de recursos, el foco no debe estar únicamente en reducir el gasto, sino también en mejorar la eficiencia de las instituciones públicas. “La crítica que yo hago a veces un poco que tenemos que volvernos más eficientes en las instituciones del Estado tiene que gastarse bien los recursos. Y la gente que está en el estado tiene que trabajar al ritmo de lo que está pasando hoy en día”, afirmó. En esa línea, planteó que la discusión presupuestaria también representa una oportunidad para revisar la forma en que se utilizan los recursos públicos y fortalecer los criterios de evaluación de los proyectos.

El parlamentario puso especial énfasis en la ejecución presupuestaria de Magallanes, señalando que durante el año anterior esta habría alcanzado cerca de un 55%, situación que, a su juicio, también debe ser considerada al momento de solicitar mayores recursos. “No solo gastar los recursos que tenemos, sino además de gastarlos bien”, señaló, agregando que la eficiencia debe ser una prioridad no solamente para Magallanes, sino para todas las regiones del país, debido a que se trata de recursos públicos.

Entre las áreas que considera prioritarias para la región, Kusanovic mencionó la conectividad y las obras de infraestructura, particularmente los proyectos de pavimentación y reposición de puentes. “Ahora estoy viendo a ver que no lo recorten, por ejemplo, ahora de pavimentación en Tierra del Fuego, en Magallanes hay puentes que hay que reponer, etcétera”, indicó. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias que podría generar la falta de continuidad de algunas obras, señalando como ejemplo el camino entre Porvenir y Onaisin: “Hay obras de pavimentación que se terminan ahora en diciembre y de no tener continuación, por ejemplo en el camino de Porvenir a Onaisin van a haber despidos”.

El senador también se refirió al subsidio al gas y al presupuesto de ENAP, asegurando que cualquier ajuste no debería traducirse en un incremento para los habitantes de Magallanes por sobre la variación del IPC. “El subsidio al gas a ENAP no debe afectar esto a los habitantes de Magallanes”, afirmó, recordando el acuerdo alcanzado tras el movimiento social de 2011. Según Kusanovic, “cualquier falta de recurso tiene que ser por mayor eficiencia a ENAP o bien de cargo de ENAP directamente”, por lo que sostuvo que “no puede haber ningún alza directa a los habitantes que vaya más allá del IPC anual”.

En materia de descentralización, el senador planteó la necesidad de modificar la relación entre los gobernadores regionales y los consejos regionales. Entre sus propuestas, mencionó que todos los gastos del Gobierno Regional deberían pasar por el Consejo Regional y que este organismo debería contar con mayor autonomía. “A mí me gustaría que el gobernador no sea el presidente del Consejo, yo creo que el Consejo regional tiene que tener su propio presidente”, señaló. Además, sostuvo que los consejeros regionales deberían contar con asesorías independientes: “Tiene que haber una separación de poder entre el gobernador y el Consejo regional”.

Durante la entrevista, Kusanovic también cuestionó la actual estructura de descentralización del país y señaló que, a su juicio, la división de atribuciones entre delegados presidenciales y gobernadores regionales ha dificultado la toma de decisiones. “Este proceso este mal proceso de regionalización, donde separamos los poderes del intendente en dos, en un delegado y en un gobernador en una estupidez, porque lo único que hicimos fue dividir el poder hoy día, ponerse de acuerdo para hacer algo es mucho más difícil”, manifestó.

En otro ámbito, el senador abordó las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en Chile y defendió la autonomía del país en materia de defensa y política exterior. Kusanovic señaló que la cooperación internacional frente al crimen organizado, el narcotráfico y el contrabando es necesaria, pero estableció límites respecto de una eventual injerencia en decisiones soberanas. “Esto no puede ser que se transforme en que Estados Unidos te venga a monitorear tu gasto de defensa, qué tipo de armas tienes que comprar, etcétera”, sostuvo. A su juicio, “cualquier relación de ese tipo tiene que pasar por el Parlamento”.

Kusanovic también manifestó su preocupación por la participación de Chile en actividades vinculadas a las Islas Malvinas y sus eventuales efectos en la relación con Argentina. En ese contexto, advirtió sobre las posibles consecuencias económicas y diplomáticas que podría generar el tránsito de una embarcación chilena hacia las islas utilizando aguas jurisdiccionales argentinas. “Al final terminamos en una escalada que no va a beneficiar a nadie”, afirmó, planteando que la Cancillería debería abordar la situación mediante el diálogo con Argentina.

Finalmente, el senador se refirió a una reunión sostenida con representantes de la Cámara Chilena de la Construcción, donde se abordó la situación de la inversión en vivienda y Obras Públicas en Magallanes. Kusanovic manifestó su preocupación por una eventual disminución de la actividad constructiva y llamó a recuperar los niveles de inversión. “Hay muchos temas por los cuales están preocupados, que es un poco lo que hablamos al principio, que son puntos importantes: podemos dejar de gastar en un montón de cosas, pero en el gasto de vivienda, en el gasto de Obras Públicas tenemos que recuperarnos”, sostuvo. El parlamentario aseguró que continuará abordando estas materias en el Congreso, señalando que “estamos dando la batalla” por mantener y fortalecer la inversión regional.





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