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7 de octubre de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI POR INGRESO DEL PRESUPUESTO 2027 "TENEMOS UN GOBIERNO INDOLENTE CON LAS REGIONES"

​El diputado magallánico apuntó al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por no cumplir sus promesas, y aplicar drásticos recortes en programas sociales.

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El diputado independiente Carlos Bianchi, manifestó su molestia por el proyecto de Presupuesto 2027, el cual golpeará directamente a Magallanes con rebajas sustantivas para los Gobiernos Regionales.

"Como pocas veces en la discusión de los presupuestos, hoy tenemos a un Gobierno indolente en materia de las regiones. Ha castigado a todo el territorio de Chile con rebajas sustantivas en materia de los presupuestos de los gobiernos regionales, y esa va a ser una de las grandes batallas que vamos a dar a partir de hoy día" enfatizó Bianchi.

El diputado magallánico apuntó al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por no cumplir sus promesas, y aplicar drásticos recortes en programas sociales. "El ministro Quiroz, además, le ha mentido al país porque ha dicho que no se iba a volver a endeudar y acabamos de denunciarlo, que toma otra deuda para llegar al 44% del PIB. Entonces, por el otro lado, quita subsidios sociales, como el PC para niñas y niños más vulnerables. Esa es otra materia que vamos a defender absolutamente".

"Quiero decirle fuerte y claro a todas aquellas mamás, papás, apoderados, niñas y niños de la región de Magallanes, que haremos una gran defensa de lo que históricamente se había conseguido con los computadores o el PC para los menores en vulnerabilidad social. Y así, todo lo que tiene que ver en materia de adultos mayores, en materia de pensiones, en materia de vivienda, en materia de salud. Hoy parte la discusión del presupuesto, y como cada año lo hemos hecho, además defenderemos el subsidio al gas para todo el territorio de Magallanes, intentando además agregar el subsidio para Puerto Williams y Puerto Edén" concluyó Bianchi.

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DECLARACIÓN PÚBLICA | CONCEJAL GERMÁN FLORES: “MENOS RECURSOS PARA MAGALLANES ES MENOS CAPACIDAD PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES DE NUESTRA COMUNA”

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