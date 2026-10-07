7 de octubre de 2026
DIPUTADO CARLOS BIANCHI POR INGRESO DEL PRESUPUESTO 2027 "TENEMOS UN GOBIERNO INDOLENTE CON LAS REGIONES"
El diputado magallánico apuntó al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por no cumplir sus promesas, y aplicar drásticos recortes en programas sociales.
El diputado independiente Carlos Bianchi, manifestó su molestia por el proyecto de Presupuesto 2027, el cual golpeará directamente a Magallanes con rebajas sustantivas para los Gobiernos Regionales.
"Como pocas veces en la discusión de los presupuestos, hoy tenemos a un Gobierno indolente en materia de las regiones. Ha castigado a todo el territorio de Chile con rebajas sustantivas en materia de los presupuestos de los gobiernos regionales, y esa va a ser una de las grandes batallas que vamos a dar a partir de hoy día" enfatizó Bianchi.
El diputado magallánico apuntó al Ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por no cumplir sus promesas, y aplicar drásticos recortes en programas sociales. "El ministro Quiroz, además, le ha mentido al país porque ha dicho que no se iba a volver a endeudar y acabamos de denunciarlo, que toma otra deuda para llegar al 44% del PIB. Entonces, por el otro lado, quita subsidios sociales, como el PC para niñas y niños más vulnerables. Esa es otra materia que vamos a defender absolutamente".
"Quiero decirle fuerte y claro a todas aquellas mamás, papás, apoderados, niñas y niños de la región de Magallanes, que haremos una gran defensa de lo que históricamente se había conseguido con los computadores o el PC para los menores en vulnerabilidad social. Y así, todo lo que tiene que ver en materia de adultos mayores, en materia de pensiones, en materia de vivienda, en materia de salud. Hoy parte la discusión del presupuesto, y como cada año lo hemos hecho, además defenderemos el subsidio al gas para todo el territorio de Magallanes, intentando además agregar el subsidio para Puerto Williams y Puerto Edén" concluyó Bianchi.
“NO SOMOS INGENUOS”: EL MENSAJE DE PÉREZ MACKENNA FRENTE AL CONFLICTO CON ARGENTINA POR EL ESTRECHO DE MAGALLANES
El Canciller Francisco Pérez Mackenna acudió este martes a la sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que se abordó el conflicto con Argentina por el Estrecho de Magallanes. El ministro entregó varios mensajes. A continuación algunos de ellos.
El Canciller Francisco Pérez Mackenna acudió este martes a la sesión especial de la Cámara de Diputados, en la que se abordó el conflicto con Argentina por el Estrecho de Magallanes. El ministro entregó varios mensajes. A continuación algunos de ellos.