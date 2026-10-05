Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
arcanovios gift
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA_336X33-SEPT26-
banner buses fernandez
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER 336X336PX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner_02
Tabsa 250_Tabsa24
BANNER-PESCACHILE336X336
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
sanchez primavera 2
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
BANNER 336X336PX
SALMON EXPORT

5 de octubre de 2026

GEÓGRAFO RODRIGO SOTERES DESTACA EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN GLACIAR PARA COMPRENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PATAGONIA Y ANTÁRTICA

​Antártica Viva: Ciencia y Futuro

rodrigosoteres

El rápido retroceso de los glaciares, la importancia de la Antártica como laboratorio natural y el vínculo científico entre Patagonia y el continente blanco fueron algunos de los temas abordados esta mañana en Polar Comunicaciones, durante el programa Buenos Días Región, donde participó Rodrigo L. Soteres, geógrafo especialista en geomorfología glacial e investigador postdoctoral del CHIC y CIGA de la Universidad de Magallanes (UMAG).

Durante la conversación, Soteres explicó que la geomorfología permite estudiar la distribución de los elementos presentes en los paisajes y, a partir de ellos, reconstruir los procesos que han intervenido en su formación y evolución. En su caso, su interés se ha concentrado especialmente en los paisajes moldeados por la acción de antiguos glaciares, una disciplina que lo llevó a desarrollar investigaciones tanto en Patagonia como en la Antártica.

El investigador destacó además la particular relevancia que tiene Magallanes para este tipo de estudios, considerando la conexión existente entre los sistemas naturales de Patagonia y Antártica. Según explicó, la investigación desarrollada desde la región puede contribuir a comprender procesos de escala planetaria y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo de la comunidad con su territorio.

En ese sentido, Soteres sostuvo que la Antártica constituye un verdadero laboratorio natural para la ciencia, debido a que permite observar sistemas naturales con una menor intervención humana. “La antártica es un lugar como bien sabemos, muy prístino. Hay partes que pueden estar un poco más influidas por la actividad humana, pero sigue siendo un lugar prístino. Por lo tanto, podemos ver los sistemas naturales en su funcionamiento natural y eso nos sirve como marco de referencia para ver cómo pueden cambiar en otros sitios”, explicó.

El especialista agregó que la investigación antártica requiere necesariamente una mirada multidisciplinaria, dado que los fenómenos estudiados están interconectados. “La gran potencia que tiene la investigación antártica es que es mucho más que la suma de sus partes”, afirmó, señalando que los estudios sobre glaciares pueden aportar información relevante para investigaciones relacionadas con especies marinas, ecosistemas y otros componentes del sistema climático.


Reconstruir el pasado para comprender el presente

Uno de los principales focos de la investigación de Soteres está relacionado con la reconstrucción de la evolución de los glaciares durante el pasado. El objetivo es establecer referencias que permitan determinar qué tan excepcionales son las transformaciones que se observan actualmente.

Necesitamos un marco para poder poner los adjetivos a lo que está pasando. Cuando yo te digo, los glaciares están retrocediendo muy rápido. ¿Bueno, respecto a qué? Entonces reconstruir la dinámica de los glaciares y otros sistemas naturales nos permite tener ese marco sobre el que comparar lo que estaba ocurriendo en el pasado”, explicó.

En esta línea, el investigador sostuvo que el registro geológico y paisajístico permite comparar las condiciones actuales con períodos anteriores de la historia natural. A su juicio, los antecedentes disponibles muestran que el comportamiento observado actualmente en los glaciares no tiene precedentes equivalentes en escalas de tiempo milenarias.

Parte de este trabajo se ha desarrollado en Patagonia, incluyendo investigaciones en el glaciar Grey y otros sectores, y actualmente existe interés en trasladar estas metodologías hacia territorio antártico. La finalidad es generar una suerte de transecta latitudinal que permita comparar sistemas glaciares ubicados en distintos contextos climáticos.

Soteres explicó que esta conexión puede entregar información sobre los mecanismos climáticos que han influido en la evolución de los glaciares a través del tiempo. De esta manera, el conocimiento generado en Patagonia puede servir como base para nuevas investigaciones en la Antártica y viceversa.


El retroceso glaciar observado directamente en terreno

Durante la entrevista, el geógrafo también relató su experiencia realizando trabajos de terreno en el glaciar Grey, donde ha podido observar directamente la velocidad con que se modifica el paisaje.

En los últimos años he tenido la oportunidad de ir al Grey y cuando te digo ir al Grey era ir al glaciar, no acercarme al glaciar, o sea estar ahí durante semanas y si lo sumas al año, pues igual un mes, mes y medio al año durante 3 años seguidos. Y el cambio que tú percibes de un año para otro no hacen falta 20 años”, relató.

Como ejemplo, recordó que durante una campaña realizada en enero de 2021 tomaron muestras de rocas ubicadas prácticamente junto al hielo. Dos años después, en una nueva visita al sector, la distancia había aumentado considerablemente.

En 2021 fuimos a sacar unas muestras de unas rocas y las sacamos a 50 cm del hielo. Aquí nosotros sacamos las rocas al lado del hielo. Esto fue en enero de 2021. Volvimos en enero de 2023 y el hielo estaba, no sé, 80, 70 m más lejos en 2 años”, señaló.

Para Soteres, observar directamente estos cambios permite dimensionar de una manera distinta las transformaciones que muestran los registros científicos. “No es lo mismo estar sentado en tu oficina viendo eso que estar en el terreno sintiéndolo”, afirmó.

El investigador planteó que esta experiencia refuerza la necesidad de continuar desarrollando estudios que permitan comprender las consecuencias del cambio climático y generar información útil para enfrentar sus efectos.

Tenemos que darnos prisa en estudiar lo que está pasando, porque bueno, quizá podamos solucionarlo o frenarlo o incluso, si no podemos, al menos saber qué podemos hacer para que no nos impacte tanto”, sostuvo.

Finalmente, Soteres destacó la importancia de acercar el trabajo científico a la ciudadanía y fortalecer el vínculo entre la investigación, la identidad magallánica y el territorio antártico. En ese contexto, invitó a la comunidad a conocer el trabajo que se desarrolla desde la Universidad de Magallanes y a acercarse a los espacios de investigación vinculados con los glaciares y la Antártica.

Los científicos somos básicamente servidores públicos y es parte de nuestra tarea venir a contar lo que hacemos. Y también invitar a la gente a que venga a vernos, que no somos gente rara ni pesada. La puerta está siempre abierta”, concluyó.


Ilaen2026

TORNEO ILAN DE FUNDACIÓN ANTÁRTICA21 DEFINIÓ EN PUERTO NATALES A SU REPRESENTANTE PARA LA FINAL NACIONAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CARABINEROS DETIENE A HOMBRE ACUSADO DE AGREDIR Y DEJAR INCONSCIENTE A UNA PERSONA EN LA VÍA PÚBLICA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Mujer entregó antecedentes que permitieron detener a presunto autor de agresión.

Mujer entregó antecedentes que permitieron detener a presunto autor de agresión.

agresionpuq05102026
nuestrospodcast
arturguala

QUIÉN ES EL CHILENO DE 35 AÑOS QUE LEVANTÓ UN RESTAURANTE EN LA CAPITAL DE LAS ISLAS FALKAND/MALVINAS

Banner_02
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
banner covepa
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
banner methanex
BANNER UMAG
YOPPERN NUEVO 336x336
rodrigosoteres

GEÓGRAFO RODRIGO SOTERES DESTACA EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN GLACIAR PARA COMPRENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PATAGONIA Y ANTÁRTICA

SALMON EXPORT
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
Tabsa 250_Tabsa24
GASCO NO MAS PAPEL
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
arcanovios gift
publicite
banner methanex
ANDES SALUD
banner buses fernandez
banner buses fernandez
26HOMED-banner-dap_336x336
banner covepa
sanchez primavera 2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
IMAG 1

MUNICIPALIDAD DE NATALES CONSOLIDA UNA POLÍTICA PERMANENTE DE INTEGRACIÓN Y PARTICIPACIÓN PARA LAS PERSONAS MAYORES DE LA COMUNA

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
banner covepa
arcanovios gift
ROFIL 336X336
SPA_PANTALLA 1080x1080 PUQ
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
BLUMAR 336x336 GIF
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
SALMON EXPORT
BANNER UMAG
BANNER 336X336PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO NO MAS PAPEL
AquaChile banner
sanchez primavera 2
JPG_LOS_GALOS_PTA_1080x1080
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
_DSC1934

ESTUDIANTE UMAG LLAMA A PROTEGER A LOS QUELTEHUES DURANTE SU ÉPOCA DE REPRODUCCIÓN EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.