GEÓGRAFO RODRIGO SOTERES DESTACA EL VALOR DE LA INVESTIGACIÓN GLACIAR PARA COMPRENDER EL CAMBIO CLIMÁTICO EN PATAGONIA Y ANTÁRTICA

El rápido retroceso de los glaciares, la importancia de la Antártica como laboratorio natural y el vínculo científico entre Patagonia y el continente blanco fueron algunos de los temas abordados esta mañana en Polar Comunicaciones, durante el programa Buenos Días Región, donde participó Rodrigo L. Soteres, geógrafo especialista en geomorfología glacial e investigador postdoctoral del CHIC y CIGA de la Universidad de Magallanes (UMAG).

Durante la conversación, Soteres explicó que la geomorfología permite estudiar la distribución de los elementos presentes en los paisajes y, a partir de ellos, reconstruir los procesos que han intervenido en su formación y evolución. En su caso, su interés se ha concentrado especialmente en los paisajes moldeados por la acción de antiguos glaciares, una disciplina que lo llevó a desarrollar investigaciones tanto en Patagonia como en la Antártica.

El investigador destacó además la particular relevancia que tiene Magallanes para este tipo de estudios, considerando la conexión existente entre los sistemas naturales de Patagonia y Antártica. Según explicó, la investigación desarrollada desde la región puede contribuir a comprender procesos de escala planetaria y, al mismo tiempo, fortalecer el vínculo de la comunidad con su territorio.

En ese sentido, Soteres sostuvo que la Antártica constituye un verdadero laboratorio natural para la ciencia, debido a que permite observar sistemas naturales con una menor intervención humana. “La antártica es un lugar como bien sabemos, muy prístino. Hay partes que pueden estar un poco más influidas por la actividad humana, pero sigue siendo un lugar prístino. Por lo tanto, podemos ver los sistemas naturales en su funcionamiento natural y eso nos sirve como marco de referencia para ver cómo pueden cambiar en otros sitios”, explicó.

El especialista agregó que la investigación antártica requiere necesariamente una mirada multidisciplinaria, dado que los fenómenos estudiados están interconectados. “La gran potencia que tiene la investigación antártica es que es mucho más que la suma de sus partes”, afirmó, señalando que los estudios sobre glaciares pueden aportar información relevante para investigaciones relacionadas con especies marinas, ecosistemas y otros componentes del sistema climático.



Reconstruir el pasado para comprender el presente



Uno de los principales focos de la investigación de Soteres está relacionado con la reconstrucción de la evolución de los glaciares durante el pasado. El objetivo es establecer referencias que permitan determinar qué tan excepcionales son las transformaciones que se observan actualmente.

“Necesitamos un marco para poder poner los adjetivos a lo que está pasando. Cuando yo te digo, los glaciares están retrocediendo muy rápido. ¿Bueno, respecto a qué? Entonces reconstruir la dinámica de los glaciares y otros sistemas naturales nos permite tener ese marco sobre el que comparar lo que estaba ocurriendo en el pasado”, explicó.

En esta línea, el investigador sostuvo que el registro geológico y paisajístico permite comparar las condiciones actuales con períodos anteriores de la historia natural. A su juicio, los antecedentes disponibles muestran que el comportamiento observado actualmente en los glaciares no tiene precedentes equivalentes en escalas de tiempo milenarias.

Parte de este trabajo se ha desarrollado en Patagonia, incluyendo investigaciones en el glaciar Grey y otros sectores, y actualmente existe interés en trasladar estas metodologías hacia territorio antártico. La finalidad es generar una suerte de transecta latitudinal que permita comparar sistemas glaciares ubicados en distintos contextos climáticos.

Soteres explicó que esta conexión puede entregar información sobre los mecanismos climáticos que han influido en la evolución de los glaciares a través del tiempo. De esta manera, el conocimiento generado en Patagonia puede servir como base para nuevas investigaciones en la Antártica y viceversa.



El retroceso glaciar observado directamente en terreno



Durante la entrevista, el geógrafo también relató su experiencia realizando trabajos de terreno en el glaciar Grey, donde ha podido observar directamente la velocidad con que se modifica el paisaje.

“En los últimos años he tenido la oportunidad de ir al Grey y cuando te digo ir al Grey era ir al glaciar, no acercarme al glaciar, o sea estar ahí durante semanas y si lo sumas al año, pues igual un mes, mes y medio al año durante 3 años seguidos. Y el cambio que tú percibes de un año para otro no hacen falta 20 años”, relató.

Como ejemplo, recordó que durante una campaña realizada en enero de 2021 tomaron muestras de rocas ubicadas prácticamente junto al hielo. Dos años después, en una nueva visita al sector, la distancia había aumentado considerablemente.

“En 2021 fuimos a sacar unas muestras de unas rocas y las sacamos a 50 cm del hielo. Aquí nosotros sacamos las rocas al lado del hielo. Esto fue en enero de 2021. Volvimos en enero de 2023 y el hielo estaba, no sé, 80, 70 m más lejos en 2 años”, señaló.

Para Soteres, observar directamente estos cambios permite dimensionar de una manera distinta las transformaciones que muestran los registros científicos. “No es lo mismo estar sentado en tu oficina viendo eso que estar en el terreno sintiéndolo”, afirmó.

El investigador planteó que esta experiencia refuerza la necesidad de continuar desarrollando estudios que permitan comprender las consecuencias del cambio climático y generar información útil para enfrentar sus efectos.

“Tenemos que darnos prisa en estudiar lo que está pasando, porque bueno, quizá podamos solucionarlo o frenarlo o incluso, si no podemos, al menos saber qué podemos hacer para que no nos impacte tanto”, sostuvo.

Finalmente, Soteres destacó la importancia de acercar el trabajo científico a la ciudadanía y fortalecer el vínculo entre la investigación, la identidad magallánica y el territorio antártico. En ese contexto, invitó a la comunidad a conocer el trabajo que se desarrolla desde la Universidad de Magallanes y a acercarse a los espacios de investigación vinculados con los glaciares y la Antártica.

“Los científicos somos básicamente servidores públicos y es parte de nuestra tarea venir a contar lo que hacemos. Y también invitar a la gente a que venga a vernos, que no somos gente rara ni pesada. La puerta está siempre abierta”, concluyó.



