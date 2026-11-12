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12 de noviembre de 2026

MUJERES JEFAS DE HOGAR DE MAGALLANES REFUERZAN SU LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTOS CON TALLER DE ORATORIA Y EXPRESIÓN CORPORAL

Diez participantes del programa del SernamEG, ejecutado por la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, concluyeron exitosamente un ciclo formativo de 5 sesiones orientado a potenciar sus habilidades comunicativas, el empoderamiento personal y el fortalecimiento de sus emprendimientos locales.

Certificación MujeresJH Taller 2

​En una emotiva ceremonia realizada en el Espacio Cultural Casa Nómada, la Delegación Presidencial Regional de Magallanes y la Dirección Regional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) certificaron a 10 emprendedoras participantes del Programa Mujeres Jefas de Hogar (PMJH), quienes finalizaron con éxito el Taller de Oratoria y Expresión Corporal.

 
La iniciativa —diseñada de manera prioritaria para la línea de trabajo independiente del programa— se desarrolló durante cinco sesiones a cargo del tallerista Sebastián Aguilar Núñez. Su propósito central fue brindar a las participantes herramientas de despliegue escénico, seguridad personal y comunicación estratégica, permitiéndoles presentar sus productos con mayor solvencia y efectividad en ferias y diversas instancias de comercialización regional.

 
La jornada contó con la asistencia de la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete; la directora regional (s) del SernamEG Magallanes, Cristina Mayorga Salazar; junto al equipo profesional y territorial del programa e invitadas especiales.

 
Articulación institucional y autonomía económica

 
El Programa Mujeres Jefas de Hogar —ejecutado en Punta Arenas por la Delegación Presidencial Regional en alianza con el SernamEG— cuenta con una cobertura de 120 mujeres, impulsando el desarrollo de competencias prácticas que permitan disminuir las brechas de género en el ámbito laboral y fomentar sólidas redes de apoyo.

 
En ese marco, la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Ericka Farías, destacó la continuidad y el alcance de esta política pública en la zona: "Como Delegación Presidencial Regional estamos muy contentos y orgullosos de ejecutar este programa emblemático del SernamEG en el territorio. El Programa Mujeres Jefas de Hogar entrega un acompañamiento integral durante todo el año, y este taller de oratoria es precisamente un ejemplo de cómo sumamos herramientas concretas de comunicación y confianza a los procesos que ya viven las participantes. Detrás de cada emprendedora hay un esfuerzo enorme por sacar adelante a sus familias; fortalecer sus competencias no solo impulsa sus negocios, sino que abre nuevas puertas para su autonomía económica y desarrollo personal en Magallanes".

 
Por su parte, la Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Gabriela Sánchez Cañete, subrayó la importancia de abordar el liderazgo femenino desde una mirada integral: “Tomar la palabra en público sigue siendo un desafío para muchas mujeres, y desarrollar esa confianza también es parte de avanzar en igualdad. Valoramos que estas jefas de hogar se hayan dado este espacio para formarse, porque la seguridad que ganaron les servirá en sus negocios y en otros ámbitos de su vida. La autonomía económica de las mujeres es una prioridad para este gobierno, y este tipo de iniciativas, que desarrollamos en conjunto con la Delegación Presidencial Regional y el SernamEG, son parte de ese trabajo en Magallanes”.

 
En tanto, la Directora Regional (s) del SernamEG, Cristina Mayorga Salazar, relevó el impacto directo que estos aprendizajes tienen en la gestión comercial de las participantes: “Muchas de las mujeres que participan en el Programa Mujeres Jefas de Hogar han optado por el trabajo independiente, y sacar adelante un emprendimiento exige también saber presentarlo y darlo a conocer. Por eso valoramos este taller, que les entregó herramientas de comunicación y expresión corporal para desenvolverse con mayor seguridad".

 
La fuerza de la voz propia

 
El impacto del proceso formativo se vio reflejado directamente en el testimonio de las participantes. Paula Águila Otey, dueña de Atelier Mama Pets (confección de accesorios y ropa para mascotas), relató la transformación personal vivida tras las cinco clases: "Personalmente fue maravilloso, porque antes no era capaz de hablar en público ni con personas desconocidas; solo con las más cercanas. Ahora el contacto es mucho más fluido. Fueron cinco clases, pero se notan los avances y es muy gratificante. El Programa Mujeres Jefas de Hogar es 100% recomendable porque apoya a todo tipo de dueñas de casa y emprendedoras".

 
En representación de sus compañeras, Camila Garrido Mancilla, dueña de la Distribuidora El Faro Austral, dirigió unas palabras de agradecimiento durante la ceremonia: "Para mí este taller ha sido una oportunidad para aprender a expresarme con más seguridad, ordenar mis ideas y atreverme a compartir lo que pienso y siento. Me llevo herramientas que podré usar en muchos momentos de mi vida, pero también algo muy valioso: la confianza en que mi voz merece ser escuchada. Esta instancia nos recuerda que todas tenemos algo importante que decir".

 
Con este hito, la Delegación Presidencial Regional y SernamEG Magallanes reafirman su compromiso con la equidad territorial y el fortalecimiento continuo de las competencias laborales, sociales y creativas de las mujeres en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

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