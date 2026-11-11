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11 de noviembre de 2026

JORNADA MACROZONAL SUR DE MAREA ROJA BUSCA FORTALECER LA PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS SANITARIAS

​La encargada nacional del Programa de Vigilancia de Marea Roja del Ministerio de Salud, Andrea Rivera, explicó que uno de los principales objetivos de la jornada fue avanzar en la elaboración de un protocolo que permita anticipar y coordinar las acciones frente a eventuales contingencias sanitarias.

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Con el objetivo de fortalecer la vigilancia de la marea roja y avanzar en la coordinación técnica entre las regiones australes del país, se desarrolló en Punta Arenas, los días 5 y 6 de noviembre, un encuentro de la Macrozona Sur que reunió a profesionales del Ministerio de Salud y de las Secretarías Regionales Ministeriales de Salud de Los Lagos, Aysén y Magallanes.

 
La actividad contó con la participación de la encargada nacional del Programa de Vigilancia de Marea Roja del Ministerio de Salud, Andrea Rivera; la jefa del Laboratorio de Salud Pública, Ambiental y Laboral de la SEREMI de Salud de Magallanes, Paulina Solar; y las jefaturas de los laboratorios de Salud Pública de las regiones de Aysén y Los Lagos, Elizabeth Garrido y Cristina Hernández, respectivamente. Durante ambas jornadas se abordaron materias relacionadas con las capacidades analíticas, los procedimientos de laboratorio y la preparación ante eventuales contingencias sanitarias.

 
El encuentro se enmarca en las acciones de preparación frente a posibles eventos de floraciones algales nocivas (FAN), considerando las proyecciones de un eventual fenómeno de El Niño intenso y su posible influencia en la ocurrencia de estos episodios, que pueden representar riesgos para la salud de la población y afectar las actividades vinculadas.

 
La encargada nacional del Programa de Vigilancia de Marea Roja del Ministerio de Salud, Andrea Rivera, explicó que uno de los principales objetivos de la jornada fue avanzar en la elaboración de un protocolo que permita anticipar y coordinar las acciones frente a eventuales contingencias sanitarias. “En esta reunión planteamos hacer un protocolo de contingencia para la respuesta de la macrozona sur ante eventos de marea roja y todo esto en el marco y en un escenario del fenómeno del Niño intenso que viene. Entonces, dado que las mayores experiencias están en la macrozona sur con respecto a los eventos de gran impacto de marea roja, por eso nos hemos reunido para hacer este protocolo que anticipe estos impactos que puede haber con el fenómeno de El Niño intenso y su influencia sobre las floraciones de algas nocivas”, señaló.

 
Asimismo, Rivera destacó que uno de los desafíos será elaborar un instrumento común que considere las particularidades administrativas, organizacionales y territoriales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, estableciendo criterios compartidos para enfrentar posibles episodios de marea roja.

 
Por su parte, el SEREMI de Salud (S), Eduardo Castillo, valoró la coordinación que mantienen las regiones del sur en materia de vigilancia de marea roja, destacando la importancia de dar continuidad a este trabajo ante escenarios que podrían favorecer la proliferación de algas nocivas.

 
En este sentido, enfatizó que “es un trabajo conjunto que llevamos realizando hace bastante tiempo entre las regiones que principalmente se ven afectadas por el fenómeno de la marea roja”, reiterando además que se mantienen las recomendaciones preventivas a la comunidad, especialmente extraer mariscos únicamente de zonas autorizadas y adquirirlos en establecimientos que cuenten con la certificación correspondiente, que acredite que los productos han sido analizados en los laboratorios de la Autoridad Sanitaria.

 
Como resultado de la jornada, los equipos técnicos identificaron aspectos prioritarios para avanzar en la elaboración del protocolo de contingencia de la Macrozona Sur, cuya construcción continuará mediante el trabajo coordinado entre las tres regiones. Este instrumento busca contribuir a una actuación oportuna frente a eventuales episodios de floraciones de algas nocivas, fortaleciendo las medidas de vigilancia y resguardo de la salud de la población.

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