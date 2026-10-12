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12 de octubre de 2026

JORNADA DE ADOPCIÓN CANINA EN PUNTA ARENAS CONCRETÓ DOS ADOPCIONES

​El Centro de Rescate Canino Municipal mantiene 32 perros disponibles para encontrar una familia y anunció cinco nuevas jornadas durante lo que resta de 2026.

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Dos perros encontraron un nuevo hogar durante la Jornada de Adopción Canina realizada este sábado en el Centro de Rescate Canino Municipal de Punta Arenas, actividad orientada a promover la adopción responsable y acercar a la comunidad a los animales que esperan una familia.

Actualmente, el recinto alberga a 44 caninos, de los cuales 32 están disponibles para adopción. Sus edades van desde los ocho meses hasta los 12 años y, según informó el municipio, todos reciben los controles y cuidados necesarios durante su permanencia en el centro.

La veterinaria municipal Bianca Ojeda explicó que los perros ingresan por situaciones de vulnerabilidad, abandono o maltrato, por lo que reciben atención y rehabilitación para facilitar su incorporación a un hogar definitivo.

Durante 2026, el Centro de Rescate Canino Municipal ha realizado 15 jornadas de adopción, en las que se han concretado 21 adopciones. En el mismo período, otros 21 perros han ingresado al recinto por situaciones de abandono o maltrato.

Quienes deseen conocer a los caninos disponibles pueden coordinar una visita escribiendo al correo [email protected]. Además, la Municipalidad de Punta Arenas anunció cinco nuevas jornadas de adopción para lo que resta del año, cuyas fechas serán comunicadas a través de sus redes sociales.


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MÁS DE 200 MUJERES PARTICIPARON EN JORNADA DE AUTOCUIDADO EN PUNTA ARENAS

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